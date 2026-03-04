Συμβαίνει τώρα:
F-35 του Ισραήλ κατέρριψε ιρανικό επανδρωμένο αεροσκάφος στην Τεχεράνη – Το πρώτο στην ιστορία «χτύπημα» από stealth μαχητικά

Τα ρωσικής κατασκευής εκπαιδευτικά αεροσκάφη τύπου Yak-130 παραδόθηκαν στο Ιράν το 2023, στο πλαίσιο συμφωνίας Μόσχας – Τεχεράνης
F-35 μαχητικά
F-35 μαχητικά / US CENTCOM via X via REUTERS

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή παίρνει πλέον άλλες διαστάσεις καθώς όπως έγινε γνωστό ένα stealth μαχητικό αεροσκάφος του Ισραήλ πολλαπλών ρόλων πέμπτης γενιάς τύπου F-35 «Adir» κατέρριψε ένα ρωσικής κατασκευής αεροσκάφος τύπου Yak-130 της πολεμικής αεροπορίας του Ιράν.

Όπως αναφέρουν οι IDF, η εναέρια εμπλοκή με το αεροσκάφος του Ισραήλ έγινε πάνω από το Ιράν το πρωί της Τετάρτης και σηματοδοτεί την πρώτη ιστορικά κατάρριψη εχθρικού αεροσκάφους για τον παγκόσμιο στόλο μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-35.

Επίσης, είναι η πρώτη φορά εδώ και περίπου 40 χρόνια που η ισραηλινή πολεμική αεροπορία εμπλέκεται σε αερομαχία με εχθρικά συμβατικά αεροσκάφη.

 

Η τελευταία φορά που συνέβη αυτό ήταν στις 24 Νοεμβρίου 1985, πάνω από τον Λίβανο, όταν ένα΄ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-15 κατέρριψε δύο μαχητικά αεροσκάφη τύπου MiG-23 της πολεμικής αεροπορίας της Συρίας.

Υπενθυμίζεται ότι τα ρωσικής κατασκευής εκπαιδευτικά αεροσκάφη τύπου Yak-130 παραδόθηκαν στο Ιράν το 2023, στο πλαίσιο συμφωνίας Μόσχας – Τεχεράνης για την προμήθεια νέων στρατιωτικών εξοπλισμών, μεταξύ των οποίων μαχητικών αεροσκαφών τύπου Su-35 και επιθετικών ελικοπτέρων τύπου Mi-28.

Ωστόσο, παρά τις διαβεβαιώσεις Ιρανών αξιωματούχων για την παραλαβή τους, δεν υπάρχει αναφορά για δράση των Su-35 στην πολεμική σύγκρουση που έχει ξεσπάσει από το περασμένο Σάββατο (28.02.2026) ενώ τα Yak-130 εκτός από εκπαιδευτικές αποστολές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως ελαφριά μαχητικά αεροσκάφη, σε καμία περίπτωση όμως δεν έχουν τύχει σε εμπλοκές με ισραηλινές δυνάμεις που διαθέτουν F-15, F-16 και F-35.

Πηγή: onalert.gr

