Φανερά αδυνατισμένος ο Έλον Μασκ και ντυμένος Άγιος Βασίλης αποκαλύπτει πως παίρνει χάπι για να χάνει κιλά

Ένας φανερά αδύνατος Έλον Μασκ αποκάλυψε χθες ανήμερα Χριστουγέννων (25.12.2024) ότι χρησιμοποιεί το φάρμακο Mounjaro – αφού προηγουμένως είχε εκφράσει την υποστήριξή του σε παρόμοια φάρμακα για την απώλεια βάρους ως μέσο για τον περιορισμό της επιδημίας παχυσαρκίας στην Αμερική.

Ο δισεκατομμυριούχος επικεφαλής των Tesla, SpaceX και X, Έλον Μασκ προχώρησε στην παραδοχή σε μια ανάρτηση στα social media ανεβάζοντας μια φωτογραφία ντυμένος με στολή του Άγιου Βασίλη και λευκή γενειάδα.

Ο Μασκ ονόμασε τον εαυτό του «Ozempic Santa» στην ανάρτηση του στο X.

Το Mounjaro, όπως και το Ozempic, είναι ένας αναστολέας του GLP-1 – μια κατηγορία φαρμάκων που αναπτύχθηκε για να βοηθήσει τα άτομα με διαβήτη να ρυθμίσουν τα επίπεδα γλυκόζης και ινσουλίνης στο αίμα τους.

Ωστόσο, οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τους αναστολείς GLP-1 για να χάσουν με επιτυχία κιλά.

Ο Μασκ, σημείωσε ότι προτιμά το Mounjaro από το Ozempic επειδή η λήψη «υψηλών δόσεων» του τελευταίου φαρμάκου τον έκανε «να έχει αέρια και να έχει ρεψίματα σαν τον Μπάρνεϊ από τους Σίμσον».

Like Cocaine Bear, but Santa and Ozempic!