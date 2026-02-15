Φάρμακο για το Πάρκινσον οδήγησε Βρετανό δικηγόρο σε υπεξαίρεση 600.000 λιρών και εθισμό σε πορνό, αντίκες και συνόδους πολυτελείας

Αν κάποιος έλεγε πως φάρμακο για το Πάρκινσον μπορεί να οδηγήσει έναν άνθρωπο σε υπεξαίρεση χιλιάδων ευρώ και εθισμό σε πορνό και συνοδούς πολυτελείας, δεν θα τον πίστευε κανείς. Έλα όμως που σε δικαστήριο της Βρετανίας αποκαλύφθηκε πως ένας δικηγόρος προχώρησε σε υπεξαίρεση 600.000 λιρών λόγω της προσπάθειάς του να αντιμετωπίσει την νόσο…

Ο Άντριου διαγνώστηκε με Πάρκινσον και έτσι ξεκίνησε αμέσως θεραπεία. Ο καιρός πέρναγε σχετικά ήρεμα, μέχρι που ο δικηγόρος ξεκίνησε να αλλάζει συνήθειες και ασχολείες, μέχρι που προχώρησε στην υπεξαίρεση. Σύμφωνα με το BBC, το δικηγορικό γραφείο του Άντριου διαχειριζόταν πληρεξούσια για πολλούς ηλικιωμένους που είχαν άνοια. Οι αστυνομικές αρχές διαπίστωσαν ότι εκατοντάδες χιλιάδες λίρες είχαν εξαφανιστεί από λογαριασμούς τουλάχιστον 13 πελατών άνω των 80 χρόνων.

Όπως αποκαλύφθηκε από την έρευνα, τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν σε ιστοσελίδες πορνό, συνοδούς πολυτελείας αλλά και αντίκες. Όταν η υπόθεση έφτασε σε δικαστήριο της Βρετανίας αποδείχθηκε πως ο «ένοχος» ήταν το φάρμακο για το Πάρκινσον.

Η διάγνωση και το φάρμακο που τον άλλαξε

Ο Άντριου είχε διαγνωστεί με Πάρκινσον λίγα χρόνια πριν την σύλληψη και έτσι οι γιατροί του του έγραψαν το φάρμακο Πραμιπεξόλη, αγωνιστής ντοπαμίνης.

Αν και η δράση του, κατά των συμπτωμάτων της νόσου ήταν εντυπωσιακή, αυτό το φάρμακο έμελλε να τον αλλάξει πλήρως και προς το χειρότερο.

Οι αγωνιστές ντοπαμίνης αυξάνουν τη δραστηριότητα της ντοπαμίνης, μιας ουσίας που ρυθμίζει την κίνηση αλλά και τα κέντρα ανταμοιβής και ευχαρίστησης του εγκεφάλου. Ωστόσο, σε ορισμένους ασθενείς συνδέονται με διαταραχές ελέγχου παρορμήσεων, όπως εθισμό στο σεξ, την πορνογραφία, τα ψώνια ή τον τζόγο.

Σε μελέτη που έγινε το 2010, αποδείχθηκε πως σε περισσότερους από 3.000 ασθενείς, περίπου 1 στους 6 ασθενείς με Πάρκινσον που λαμβάνουν τέτοια φάρμακα εμφανίζει διαταραχές ελέγχου παρορμήσεων.

Αν και η συγκεκριμένη παρενέργεια είναι ιδιαίτερα σοβαρή, κανένας γιατρός δεν είχε ενημερώσει τον δικηγόρο για τα όσα θα έπρεπε να προσέχει.

Ο εθισμός στο πορνό

Μέχρι πριν και τη διάγνωση, ο Άντριου χρησιμοποιούσε περιστασιακά τις ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου. Από την ημέρα όμως που ξεκίνησε την αγωγή, έκανε σχεδόν 500 πληρωμές σε τέτοιες ιστοσελίδες.

Όπως φάνηκε από την έρευνα, ξόδεψε πάνω από 100.000 λίρες σε σεξουαλικές υπηρεσίες μέσα σε 4 μήνες ενώ βρέθηκαν στο κινητό του τουλάχιστον 90 επαφές συνοδών πολυτελείας.

Παράλληλα, άρχισε να αγοράζει παρορμητικά αντίκες, στυλό, κεραμικά και αναμνηστικά κρίκετ, δαπανώντας 85.000 λίρες στο eBay μέσα σε 6 μήνες.

Το 2015 δήλωσε ένοχος για απάτη και καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση. Ο δικαστής που ανέλαβε την υπόθεση της υπεξαίρεσης, αναγνώρισε ότι η συμπεριφορά του σχετιζόταν με την αγωγή, ωστόσο έκρινε ότι ως εν ενεργεία δικηγόρος όφειλε να ζητήσει βοήθεια.

Ο Άντριου μπήκε φυλακή και διέκοψε αμέσως την αγωγή του. Λίγα χρόνια μετά, και συγκεκριμένα το 2020 αυτοκτόνησε.

Η τραγωδία ωστόσο χτύπησε διπλά την οικογένειά του. Ο γιος του, που αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, δεν άντεξε την πίεση και αφαίρεσε και εκείνος τη ζωή του.

Το τελευταίο διάστημα, δεκάδες οικογένειες ανέφεραν παρόμοια περιστατικά, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν ενημερωθεί για τους κινδύνους του συγκεκριμένου φαρμάκου ή ότι δεν υπήρξε σωστή παρακολούθηση της αγωγής.

Οι αγωνιστές ντοπαμίνης συνταγογραφήθηκαν 1,5 εκατομμύριο φορές μόνο από γενικούς γιατρούς στην Αγγλία το περασμένο έτος.