Φετουλάχ Γκιουλέν: Πώς από σύμμαχος του Ερντογάν έγινε ο χειρότερος εφιάλτης του

Δευτέρα (21.10.24). Ο Φετουλάχ Γκιουλέν πεθαίνει σε ηλικία 83 ετών. Η είδηση του θανάτου του υπ’ αριθμόν ένα εχθρού του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάνει μέσα σε λίγα λεπτά το γύρο του κόσμου.

Ο Φετουλάχ Γκιουλέν, ο μεγαλύτερος επικριτής του καθεστώτος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της Πενσιλβάνια στο οποίο νοσηλευόταν για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε εδώ και αρκετά χρόνια, σύμφωνα με την ανακοίνωση του θανάτου του στην ιστοσελίδα Herkul.org.

Σύμφωνα με την Άγκυρα ο ιμάμης και συγγραφέας ήταν υπεύθυνος για την απόπειρα πραξικοπήματος το 2016 στην Τουρκία. Τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, ενώ είχε υποστεί ανακοπή και έπασχε από προβλήματα υγείας.

Ίδρυσε το κίνημα Γκιουλέν (γνωστό ως Χιζμέτ στα τουρκικά) «για το μέλλον της Τουρκίας και του Ισλάμ στον σύγχρονο κόσμο».

BREAKING — Fethullah Gulen, the leader of Gulen Movement, has died in Pennsylvania at the age of 83.



Gulen had been accused of masterminding a coup attempt in Turkey in 2016 and running a parallel state in the country to seize the control of some government functions pic.twitter.com/dDtNqUkRc4