Φεύγουν από το Ντουμπάι και παρατούν ή κάνουν ευθανασία στα κατοικίδιά τους εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να μαίνεται, οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων στο Ντουμπάι εγκαταλείπουν τα ζώα τους, καθώς απομακρύνονται από τη φλεγόμενη περιοχή.

Οι κτηνίατροι στο Ντουμπάι έχουν αναφέρει μια εισροή ερωτημάτων σχετικά με την ευθανασία κατοικίδιων ζώων, καθώς χιλιάδες άτομα που έχουν παγιδευτεί στην περιοχή σπεύδουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους

Η K9 Friends Dubai, ένα καταφύγιο υιοθεσίας που βοηθά αδέσποτα σκυλιά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επισημαίνει ότι τον τελευταίο καιρό έχει δεχθεί πάρα πολλά αιτήματα από ιδιοκτήτες, που θέλουν να τους αφήσουν τα κατοικίδιά τους, ώστε να μπορούν να εγκαταλείψουν την πόλη, καθώς και αρκετά τηλεφωνήματα για κουτάβια που έχουν εγκαταλειφθεί.

Οι φιλοζωικές προσπαθούν να βρουν καταφύγια, ωστόσο η ζήτηση είναι υπερβολικά μεγάλη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποιοι κτηνίατροι αναγκάζονται να προχωρήσουν ακόμη και σε ευθανασία κατοικιδίων, επειδή οι ιδιοκτήτες τους δεν θέλουν να αναλάβουν τα έξοδα μετεγκατάστασης ή τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται.

Για παράδειγμα, κάτοικος του Ντουμπάι που εργάζεται εθελοντικά σε διάφορες οργανώσεις ζώων και καταφύγια, δήλωσε ότι βρίσκεται υπό σοβαρή οικονομική πίεση, καθώς οι δραστηριότητες συγκέντρωσης χρημάτων υπόκεινται σε αυστηρούς κανονισμούς και οι σελίδες για χορηγίες απαγορεύονται στο Ντουμπάι.

Επιπλέον, δήλωσε: «Μερικοί ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων είναι αγχωμένοι και πανικοβλημένοι. Μερικοί άνθρωποι θέλουν να δώσουν πίσω τα υιοθετημένα κατοικίδιά τους. Υπάρχουν σκύλοι που αρχίζουν να εγκαταλείπονται.

«Λυπάμαι που το λέω, αλλά οι κτηνίατροι δέχονται ερωτήσεις σχετικά με την ευθανασία, κάτι που είναι αηδιαστικό. Οι περισσότεροι κτηνίατροι θα τα παρέπεμπαν στα καταφύγια, αλλά είμαστε ήδη γεμάτοι» τόνισε.

Παρόμοια κατάσταση περιγράφει και η Anso Stander, μια γυναίκα από τη Νότια Αφρική που διευθύνει το καταφύγιο ζώων Six Hounds στο Al Ain στα Εμιράτα. Η Stander τονίζει ότι λαμβάνει αμέτρητα αιτήματα για φιλοξενία εγκαταλελειμμένων γάτων και σκύλων. «Σε μία μόνο μέρα, έλαβα 27 μηνύματα».

Σε μία περίπτωση, μάλιστα, εντόπισε έξω από το καταφύγιο ζώων της ένα κουτί γεμάτο γάτες με ένα σημείωμα γραμμένο σε σπασμένα αγγλικά που έλεγε: «Τέσσερα γατάκια και η μαμά γάτα μέσα στο κουτί. Επιστρέφω στη χώρα μου λόγω της κατάστασης που επικρατεί εδώ. Προσπάθησα να τηλεφωνήσω, αλλά κανείς δεν απάντησε, οπότε έμαθα τη διεύθυνσή σας. Λυπάμαι πολύ που το άφησα μπροστά στην πόρτα σας».

Επίσης, η Stander αναφέρει ότι δύο σκυλιά έχουν πυροβοληθεί στην έρημο μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ομάν.

«Σε περιόδους, όπως αυτές, τα ζώα υποφέρουν σιωπηλά. Μερικά μπορεί να μείνουν πίσω στο χάος. Αλλά δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας, χρειαζόμαστε χορηγούς για την κατασκευή εξωτερικών καταφυγίων για γάτες και κλουβιών για σκύλους, καθώς και για το προσωπικό, τη διατροφή και τα έξοδα των κτηνιάτρων».