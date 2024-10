Φιλανδία: Συνελήφθη ο Ρώσος νεοναζί ηγέτης των Rusich και ύποπτος για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία

Η αστυνομία της Φιλανδίας συνέλαβε έναν Ρώσο πολίτη που θεωρεί ύποπτο ότι διέπραξε σειρά εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία το 2014 και η εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα ότι σχεδιάζει να του απαγγείλει κατηγορίες μέχρι το τέλος του μήνα.

Ο Βόισλαβ Τόρντεν, ηγέτης της νεοναζιστικής παραστρατιωτικής ομάδας «Rusich group», συνελήφθη από την αστυνομία στο αεροδρόμιο του Ελσίνκι τον Ιούλιο του 2023. Ο Ρώσος πολίτης, γνωστός προηγουμένως ως Γιαν Πετρόφσκι, είναι ύποπτος για διάφορα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου ενός «επιδεινούμενου εγκλήματος πολέμου», δήλωσε το Εθνικό Γραφείο Ερευνών (NBI) της Φινλανδίας, το οποίο διεξήγαγε την προκαταρκτική έρευνα.

«Τα φερόμενα εγκλήματα έλαβαν χώρα το φθινόπωρο του 2014 στην ανατολική Ουκρανία», δήλωσε στο AFP ο αρμόδιος για την υπόθεση επίτροπος Όλι Τοϊράς, χωρίς να είναι σε θέση να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση των πράξεων αυτών.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Φινλανδίας απεφάνθη κατά της έκδοσης του Βόισλαβ Τόρντεν στην Ουκρανία, επικαλούμενο τον κίνδυνο να υποστεί απάνθρωπες συνθήκες κράτησης εκεί.

Η έρευνα, την οποία ξεκίνησε το NBI τον Δεκέμβριο του 2023, διεξήχθη σε στενή συνεργασία με τις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας και την εισαγγελία.

Finland’s supreme court decided that Ukrainian jails are too cruel and uncomfortable for this Russian neo-Nazi, who killed and tortured Ukrainians.

Extradition to Ukraine was refused. The court ordered the release of a war crimes suspect due to lack of grounds for arrest. pic.twitter.com/jDH3qGIun8