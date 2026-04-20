Φιλιππίνες: Φαλαινοκαρχαρίας έκανε photobombing σε κολυβήτρια

Μια απρόσμενη συνάντηση κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας μετατράπηκε σε αξέχαστη εμπειρία για μια κολυμβήτρια στις Φιλιππίνες.

Η Μορέν Καλάγκο έκανε κατάδυση και θέλησε να τραβήξει μια υποβρύχια φωτογραφία στις Φιλιππίνες, θέλοντας να απαθανατίσει τη στιγμή. Εκείνο που δεν μπορούσε να φανταστεί ήταν ότι στο πλάνο θα εμφανιζόταν απρόσκλητος «επισκέπτης», ένας τεράστιος φαλαινοκαρχαρίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

A woman in the Philippines got an unexpected surprise when a massive whale shark approached unnoticed and nudged her arm while she posed for underwater photos. pic.twitter.com/1kn3LCzwoK — Fox News (@FoxNews) April 19, 2026

Το γιγάντιο θαλάσσιο πλάσμα άγγιξε απαλά το χέρι της ανυποψίαστης κολυμβήτριας και στη συνέχεια την προσπέρασε.

Παρά την αιφνιδιαστική αυτή συνάντηση, η κολυμβήτρια διατήρησε την ψυχραιμία της και συνέχισε να ποζάρει στον φακό, μόλις ο κίνδυνος πέρασε.