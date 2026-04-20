Φιλιππίνες: Φαλαινοκαρχαρίας έκανε photobombing σε κολυβήτρια

Η... απρόσμενη συνάντηση καταγράφηκε σε βίντεο
Μια απρόσμενη συνάντηση κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας μετατράπηκε σε αξέχαστη εμπειρία για μια κολυμβήτρια στις Φιλιππίνες.

Η Μορέν Καλάγκο έκανε κατάδυση και θέλησε να τραβήξει μια υποβρύχια φωτογραφία στις Φιλιππίνες, θέλοντας να απαθανατίσει τη στιγμή. Εκείνο που δεν μπορούσε να φανταστεί ήταν ότι στο πλάνο θα εμφανιζόταν απρόσκλητος «επισκέπτης», ένας τεράστιος φαλαινοκαρχαρίας.

Το γιγάντιο θαλάσσιο πλάσμα άγγιξε απαλά το χέρι της ανυποψίαστης κολυμβήτριας και στη συνέχεια την προσπέρασε.

Παρά την αιφνιδιαστική αυτή συνάντηση, η κολυμβήτρια διατήρησε την ψυχραιμία της και συνέχισε να ποζάρει στον φακό, μόλις ο κίνδυνος πέρασε. 

