Financial Times: Ο Τραμπ δεν αποδεσμεύει στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου για να συγκρατηθούν οι τιμές

Παγκόσμια ανησυχία για εκτόξευση των τιμών του αργού πετρελαίου λόγω του πολέμου στο Ιράν
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump / REUTERS

Η αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν εξετάζει το ενδεχόμενο αποδέσμευσης μέρους των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου των ΗΠΑ, μετά την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν και των αντιποίνων της Τεχεράνης, όπως μεταδίδουν οι Financial Times που επικαλούνται αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας.

Δεν έχουν γίνει συζητήσεις σχετικά με τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, δήλωσε ο αξιωματούχος στους FT όταν ρωτήθηκε για τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ με στόχο να αποτρέψει μία απότομη αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου λόγω του πολέμου στο Ιράν.

