Flamingo: Ο ουκρανικός πύραυλος με το πρωτότυπο όνομα που μπορεί να πλήξει τη Μόσχα

Την ώρα που συνεχίζεται η συζήτηση μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαίων για τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά η Ουκρανία για τον τερματισμό του πολέμου, το Κίεβο φαίνεται ότι προχωρά με τον δικό του τρόπο για να προστατευθεί από τη Ρωσία. Αναπτύσσοντας έναν πύραυλο τύπου κρουζ που μπορεί να πλήξει την ευρωπαϊκή Ρωσία και φέρει μια τεράστια κεφαλή βάρους άνω του ενός τόνου.

Ο πύραυλος Flamingo FP-5 που αναπτύχθηκε από την ουκρανική εταιρεία Fire Point, η οποία παράγει drones τα οποία χρησιμοποιεί η Ουκρανία στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

«Δεν θέλαμε να το δημοσιοποιήσουμε, αλλά φαίνεται ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Το Flamingo είναι ένας πύραυλος μακράς εμβέλειας που μπορεί να μεταφέρει κεφαλή βάρους 1.150 κιλών και να πετάξει 3.000 χιλιόμετρα μέχρι τη Ρωσία», δήλωσε η Iryna Terekh, διευθύνουσα σύμβουλος και τεχνική διευθύντρια της εταιρείας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Politico» από το γραφείο της.

«Το σκεφτήκαμε πολύ γρήγορα. Χρειάστηκαν λιγότερο από εννέα μήνες για να το αναπτύξουμε από την ιδέα μέχρι τις πρώτες επιτυχημένες δοκιμές στο πεδίο της μάχης. Δεν θα σας πω την ακριβή ταχύτητά του, αλλά μπορώ να πω ότι είναι ταχύτερος από όλους τους πυραύλους που διαθέτουμε σήμερα», είπε η Terekh, προσθέτοντας: «Είναι εξ ολοκλήρου ουκρανικής κατασκευής».

Γυναίκες στον πόλεμο

Το ασυνήθιστο όνομα και το πρωτότυπο χρώμα του πυραύλου -ένα φωτεινό ροζ άκρο όπου βρίσκεται η κεφαλή- ήταν ένα εσωτερικό αστείο της εταιρείας για τον αφανή ρόλο των γυναικών στον ανδροκρατούμενο κόσμο των όπλων και του πολέμου.

«Οι πρώτοι μας πύραυλοι ήταν ροζ. Πέρασαν όλες τις δοκιμές ροζ, αλλά μετά έπρεπε να αλλάξουμε χρώμα λόγω των απαιτήσεων στρατιωτικής καμουφλάζ. Αλλά η γυναίκα που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή είναι ακόμα εκεί. Η γυναικεία πινελιά στους πυραύλους», είπε η Terekh.

Ο πύραυλος Flamingo θα μπορούσε να δημιουργήσει πραγματικά προβλήματα στον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Θα έλεγα ότι υπάρχει μια στιγμή μεγάλης δύναμης. Δεν χρειάζεσαι ένα τρομακτικό όνομα για έναν πύραυλο που μπορεί να πετάξει 3.000 χιλιόμετρα», είπε η Terekh για την εμβέλεια του πυραύλου. «Ο κύριος στόχος είναι ένας πύραυλος να είναι αποτελεσματικός».

Όποιο και αν είναι το αρχικό του χρώμα και το όνομά του, ένας πύραυλος με τέτοια δύναμη έχει ήδη τραβήξει την προσοχή της Μόσχας.