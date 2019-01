Φλέγεται πλοίο στα στενά του Κερτς στην Κριμαία

Δύο πλοία υπό σημαία Τανζανίας φλέγονται στον πορθμό του Κέρτς κοντά στην Κριμαία. Στο ένα πλοίο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκε έκρηξη, δήλωσε εκπρόσωπος του ρωσικού οργανισμού ναυσιπλοΐας Rosmorrechflot.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκε έκρηξη στο ένα πλοίο. Στην συνέχεια η φωτιά μεταδόθηκε στο δεύτερο. Αυτή την στιγμή σπεύδει ρυμουλκό διάσωσης» δήλωσε ο εκπρόσωπος του ρωσικού οργανισμού.

Ο οργανισμός Rosmorrechflot ανακοίνωσε ότι στα πλοία βρίσκονται 17 και 14 άτομα αντίστοιχα.

Tο πλήρωμα του ενός πλοίου (Kandi) αποτελείται από 17 άτομα, εκ των οποίων οι εννέα είναι Τούρκοι και οι οκτώ Ινδοί. Το πλήρωμα του δεύτερου πλοίου (Maestro) αποτελείται από 14 άτομα, εκ των οποίων οι επτά είναι Τούρκοι και οι επτα Ινδοί.

Ο διευθυντής των “Θαλασσίων λιμένων της Κριμαίας” Αλεξέι Βολκόφ δήλωσε ότι το συμβάν δεν επηρεάζει την ναυσιπλοΐα στενά του Κέρτς και το κανάλι Ενικάλσκι.

Το Κέντρο διάσωσης του Νοβοσιμπίρσκ ανακοίνωσε ότι στην διάσωση των μελών του πληρώματος των δύο φλεγόμενων πλοίων συμμετέχουν 10 πλοία.

Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται. Τα δύο πλοία φλέγονται, υπάρχουν άνθρωποι στην θάλασσα. Οκτώ-εννέα πλοία συμμετέχουν στην επιχείρηση, δήλωσε πηγή του ρωσικού πρακτορείου TASS.

