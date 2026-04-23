Φλωρεντία: Τουρίστρια προσπάθησε να πιάσει τα γεννητικά όργανα αγάλματος του Ποσειδώνα και προκάλεσε ζημιές 5.000 ευρώ

Υπάρχουν μικρές αλλά σοβαρές φθορές στα γλυπτά άλογα και στη διακοσμητική ζωφόρο, από όπου η τουρίστρια κρατήθηκε για να μην πέσει. 
Το συντριβάνι στη Φλωρεντία
Μια 28χρονη τουρίστρια έφτασε μέχρι τη Φλωρεντία για να γιορτάσει το γεγονός ότι παντρεύεται και κατάφερε να προκαλέσει ζημιά ύψους 5.000 ευρώ σε ιστορικό συντριβάνι.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η 28χρονη τουρίστρια σκαρφάλωσε στο περίφημο άγαλμα του Ποσειδώνα στο συντριβάνι στην Πιάτσα ντελλά Σινιορία της Φλωρεντίας, και προσπάθησε να πιάσει τα γεννητικά όργανα του αγάλματος στο πλαίσιο προγαμιαίας φάρσας. 

Άμεσα έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί που την απομάκρυναν αλλά όπως έγινε γνωστό αργότερα η ίδια είχε προλάβει να προκαλέσει σημαντικές φθορές στο ιστορικό άγαλμα του Ποσειδώνα.

Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις το κόστος φτάνει περίπου τα 5.000 ευρώ. Υπάρχουν μικρές αλλά σοβαρές φθορές στα γλυπτά άλογα και στη διακοσμητική ζωφόρο, από όπου η τουρίστρια κρατήθηκε για να μην πέσει. 

Το εντυπωσιακό μνημείο, έργο του γλύπτη Bartolomeo Ammannati, δημιουργήθηκε το 1559 έπειτα από παραγγελία του Cosimo I de’ Medici για τον γάμο του γιου του και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της Φλωρεντίας. Το συντριβάνι απεικονίζει τον θεό της θάλασσας Ποσειδώνα, πλαισιωμένο από άλογα και μυθολογικές μορφές.

Σημειώνεται πως το συγκεκριμένο μνημείο έχει γίνει συχνά στόχος παρόμοιων ενεργειών.

