Φλόριντα: 29χρονος πυροβόλησε «εν ψυχρώ» 3 άνδρες κοντά στη Disney World

Τραγικό θάνατο βρήκαν τρεις τουρίστες στη Φλόριντα όταν δέχτηκαν πυροβολισμούς από έναν άγνωστο προς αυτούς 29χρονο άνδρα κοντά στο σπίτι που είχαν νοικιάσει κοντά στο Disney World.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρείς άντρες βρέθηκαν νεκροί έξω από το σπίτι τους, που βρίσκεται περίπου οκτώ μίλια από το Disney World, το Σάββατο το απόγευμα (17/1/2026), σύμφωνα με την αστυνομία της κομητείας Οσεόλα στη Φλόριντα.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν δύο αδέλφια, ο Ρόμπερτ Κράφτ, 70 ετών, και ο Ντάγκλας Τζόσεφ Κράφτ, 68 ετών, ενώ ο Τζέιμς Τζον Πουτσάν, ένας 68χρονος τουρίστας από το Οχάιο, ήταν το τρίτο άτομο που βρέθηκε νεκρό από τους πυροβολισμούς.

Η άμεση δράση έλαβε κλήση στο 911 στις 12:14 μ.μ. και η αστυνομία έφτασε στο ακίνητο πέντε λεπτά αργότερα. Αυτοί είδαν τον ύποπτο, που αργότερα ταυτοποιήθηκε ως ο 29χρονος Ahmad Jihad Bojeh, να τρέχει προς το σπίτι του το οποίο βρίσκεται δίπλα στο ενοικιαζόμενο σπίτι.

Ο σερίφης της κομητείας Osceola, χαρακτήρισε τις δολοφονίες ως «εν ψυχρώ», ενώ επιβεβαίωσε ότι «δεν υπήρχε καμία διαμάχη μεταξύ αυτών των ανθρώπων», αφού δεν γνωρίζονταν.

Δύο πυροβόλα όπλα ανακαλύφθηκαν στο σπίτι του δράστη αφού η αστυνομία εξέδωσε ένταλμα έρευνας. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη επαληθεύσει αν τα δύο όπλα χρησιμοποιήθηκαν για τη δολοφονία των δύο αδελφών και του φίλου τους.

Οι τρείς άντρες μάλιστα ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσουν από εκεί την προηγούμενη μέρα αλλά παρέμειναν λόγω προβλήματος με το αυτοκίνητο τους και αναγκάστηκαν να παρατείνουν τη διαμονή. Μάλιστα ένα ακόμα άτομο έμενε στο ακίνητο με την ομάδα αλλά είχε ήδη φύγει την προηγούμενη μέρα, πρόσθεσε ο σερίφης. Δεν είναι αμέσως σαφές τι έκαναν οι τουρίστες στην περιοχή ή πόσο καιρό έμεναν στο κατάλυμα.

Ο σερίφης περιέγραψε τον 29χρονο δράστη ως έναν προβληματικό κάτοικο που «πήγαινε συχνά στο γραφείο του σερίφη».

Παρά τη συχνή εμφάνιση του δράστη στο αστυνομικό τμήμα, υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα που μένουν να απαντηθούν για την ψυχική του υγεία και γιατί με ένα βαρύ ιστορικό δεν βρισκόταν υπό κάποιου είδους επιτήρηση.

Εκείνος είχε συλληφθεί το 2021 αφού πυροβόλησε εναντίον ενός ατόμου και τυχαίων οχημάτων σε πάρκινγκ βενζινάδικου της πόλης, αλλά αργότερα, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα, αθωώθηκε από τις κατηγορίες λόγω παραφροσύνης. Ένας δικαστής διέταξε να κρατηθεί ο φερόμενος ως τρελός δολοφόνος χωρίς εγγύηση.