Φλόριντα: Drones σε χριστουγεννιάτικο show άρχισαν να πέφτουν στο πλήθος

Πανικός σε χριστουγεννιάτικη γιορτή στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν drones που «χόρευαν» στον αέρα, συγκρούστηκαν και έπεσαν στο πλήθος που παρακολουθούσε.

Η «βροχή» των drones από τον ουρανό της Φλόριντα, σκόρπισε τον τρόμο καθώς αυτά προσγειώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε ανυποψίαστους πολίτες, με αποτέλεσμα να αναφερθούν τουλάχιστον δυο τραυματίες – ανάμεσα τους και ένα 7χρονο αγόρι η ζωή του οποίου, σύμφωνα με τη μητέρα του, κρέμεται από μια κλωστή.

Η Πυροσβεστική του Ορλάντο δήλωσε στο News 6 ότι ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά, ωστόσο, δύο μητέρες ισχυρίζονται ότι ο γιος τους – ο οποίος προφανώς χτυπήθηκε στο πρόσωπο από ένα drone – έμεινε «να παλεύει για τη ζωή του στα επείγοντα».

Ένα εντυπωσιακό βίντεο δείχνει την εξέλιξη της γιορτινής επίδειξης που πήγε στραβά, με σοκαρισμένες κραυγές από το κοινό.

Στην παράσταση που διοργανώθηκε από το Sky Elements Drones σε συνεργασία με την πόλη του Ορλάντο, ο νυχτερινός ουρανός πάνω από το Lake Eola Park φωτίστηκε με εκατοντάδες κόκκινα και πράσινα drones, που σχημάτιζαν περίτεχνα μοτίβα σε μια κομψά χορογραφημένη επίδειξη.

Ξαφνικά, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, άρχισαν να βγαίνουν από τις σειρές τους και να πέφτουν στη γη.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok και τραβήχτηκε από την άλλη πλευρά της λίμνης, το πλήθος φωνάζει «ουάου», ενώ ένα μικρό παιδί ρωτάει «Τι συμβαίνει;» καθώς τα drones αρχίζουν να πέφτουν στο έδαφος.

Σύμφωνα με το News 6, η παράσταση συνεχίστηκε παρά το ατύχημα, ωστόσο η παράσταση των 8 μ.μ. ακυρώθηκε, όπως ανακοίνωσε η πόλη του Ορλάντο στο X.

Η υπεύθυνη δημοσίων πληροφοριών της πόλης, Andrea Otero, δήλωσε στο περιοδικό People: «Είμαστε σε επαφή με τον πωλητή για να διαπιστώσουμε τι συνέβη με την επιχείρηση. Η FAA χειρίζεται την έρευνα».

