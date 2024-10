Φλόριντα: Εγκλωβισμένος οδηγός καταγράφει τη στιγμή που «χτυπά» ο τυφώνας Μίλτον

Τρομακτικές στιγμές έζησε ένας άνδρας στη Φλόριντα, ο οποίος εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του τη στιγμή που ο τυφώνας Μίλτον ξεκίνησε να «χτυπά» ανελέητα την πολιτεία.

Ο οδηγός που δεν πείστηκε από τις αρχές της Φλόριντα να εγκαταλείψει την περιοχή, με το που αντιλήφθηκε το μέγεθος του τυφώνα Μίλτον, κατέγραψε με το κινητό του το άγριο σκηνικό του καιρού περιγράφοντας στην κάμερα τα όσα βλέπει να γίνονται γύρω του.

Στο βίντεο φαίνονται σκηνές Αποκάλυψης. Ο άνδρας έντρομος στη θέση του οδηγού βλέπει τον σκοτεινό ουρανό και τα δέντρα που είναι έτοιμα να πέσουν από τα πολλά μποφόρ.

Τότε ένα δέντρο πέφτει πάνω στο αυτοκίνητο, με τον οδηγό να πανικοβάλλεται και να μην ξέρει πως να αντιδράσει.

Δείτε το βίντεο:

Dude gets caught inside hurricane Milton in his car



SCARY#Milton #HurricanMilton #Florida #HurricaneMilton pic.twitter.com/ZOI348PBTB