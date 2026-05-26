Φον ντερ Λάιεν: «Η Ευρώπη κλαίει μαζί με το Βέλγιο» – 4 νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά, από τη σύγκρουση τρένου με σχολικό

«Η καρδιά μου ραγίζει από το τραγικό δυστύχημα...Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν
Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν / REUTERS/Yves Herman/File Photo
Δύο έφηβοι, ο οδηγός του σχολικού και ένας ακόμη ενήλικας σκοτώθηκαν από τη σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο σήμερα το πρωί στο Μπούγκενχαουτ της Φλάνδρας σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση, μετέδωσε το RTL επικαλούμενο τον υπουργό Μεταφορών του Βελγίου.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ομοσπονδιακής αστυνομίας Αν Μπερζέ δήλωσε νωρίτερα στο VRT ότι στο σχολικό που συγκρούστηκε με τρένο στο Βέλγιο – επέβαιναν επτά μαθητές, ο οδηγός και μια συνοδός και ότι κανένας από τους επιβάτες του τρένου δεν έχει τραυματιστεί.

«Η Ευρώπη κλαίει μαζί με το Βέλγιο. Η καρδιά μου ραγίζει από το τραγικό δυστύχημα…Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν εξέφρασε τη θλίψη του για το «τραγικό δυστύχημα».

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Εύχομαι στους τραυματίες πολύ κουράγιο», έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο X.

Ανάλογο μήνυμα εξέδωσε και η υπουργός Δικαιοσύνης του Βελγίου, Αννελίς Φερλίντεν, εκφράζοντας τα «ειλικρινή της συλλυπητήρια» προς τις οικογένειες και όλους όσοι επηρεάστηκαν από την τραγωδία.

Το χρονικό

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο Μπούγκενχαουτ της Φλάνδρας σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση, όπως δήλωσε στο AFP ο Φρεντερίκ Σακρέ της Infrabel, της διαχειρίστριας εταιρείας του βελγικού σιδηροδρομικού δικτύου. 

«Συνέβη γύρω στις 8:08 π.μ. Ένα minibus χτυπήθηκε από ένα τρένο που επρόκειτο να σταματήσει στον επόμενο σταθμό, περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά», δήλωσε. «Αυτό σημαίνει ότι το τρένο είχε ήδη αρχίσει να επιβραδύνει. Ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε το φρένο έκτακτης ανάγκης, αλλά ήταν αδύνατον να αποφύγει τη σύγκρουση», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Infrabel, σημειώνοντας ότι οι υλικές ζημιές στο δίκτυο είναι το τελευταίο που τους απασχολεί, καθώς οι σκέψεις όλων βρίσκονται στα θύματα και τις οικογενειές τους.

«Η πρόσκρουση ήταν εξαιρετικά ισχυρή», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για “τραγικό απολογισμό”.

«Συνεργαζόμαστε πλήρως στις έρευνες, καθώς θέλουμε να καταλάβουμε πώς προκλήθηκε αυτό το δραματικό δυστύχημα».

