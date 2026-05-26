Βέλγιο: Σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο – Πληροφορίες για πολλούς νεκρούς

Ανείπωτη τραγωδία στο Βέλγιο, όπου σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες.

Το δυστύχημα έγινε το πρωί της Τρίτης (25.05.2026) όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με το τρένο, με αποτέλεσμα ασθενοφόρα και διασωστικά συνεργεία να σπεύσουν στο σημείο.

Αν και ακόμα δεν είναι ακριβής ο αριθμός των τραυματιών ή των θυμάτων, το Reuters μεταδίδει πως αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Τοπικά μέσα μεταδίδουν πως στο λεωφορείο επέβαιναν 7 μαθητές, ο συνοδός τους και ο οδηγός.

