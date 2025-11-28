Φονικές πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία: «Πνίγηκαν» Ινδονησία, Σρι Λάνκα και Ταϊλάνδη – Εκατοντάδες νεκροί

Η σφοδρότητα των πλημμύρων που πλήττουν τη Νοτιοανατολική Ασία εδώ και αρκετές ημέρες έχει μετατρέψει μεγάλες εκτάσεις της Ινδονησίας, της Σρι Λάνκα και της Ταϊλάνδης σε ζώνες καταστροφής προκαλώντας εκατοντάδες θανάτους.

Στην Ινδονησία, καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις, ενώ η Σρι Λάνκα αντιμετωπίζει μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές της ιστορίας του. Στην Ταϊλάνδη, οι θάνατοι είναι τόσοι πολλοί που το νεκροτομείο μιας μικρής πόλης έχει υπερβεί τα όρια του, σύμφωνα με το BBC.

Ινδονησία: δραματικός απολογισμός στη Σουμάτρα

Στην Ινδονησία, ο αριθμός των θυμάτων δεν σταματά να αυξάνεται: τουλάχιστον 84 νεκροί έχουν καταγραφεί στις επαρχίες Άτσεχ, Βόρεια Σουμάτρα και Δυτική Σουμάτρα, ενώ δεκάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Heavy rains have unleashed devastating floods and landslides across South Asia. Sri Lanka, Thailand, Indonesia and Malaysia have all been hit, with rising death tolls and mass evacuations pic.twitter.com/8v5Qd8Qugg — Shogri (@shogri786) November 28, 2025

Στη Δυτική Σουμάτρα, μόνο, έχουν επιβεβαιωθεί 22 θάνατοι και 12 άτομα παραμένουν αγνοούμενα. Οι εικόνες που μεταδίδουν τα σωστικά συνεργεία δείχνουν κατοίκους να περπατούν μέσα σε νερό που φτάνει μέχρι το στήθος, δρόμους που έχουν μετατραπεί σε λασπόνερα και σπίτια των οποίων μόνο οι στέγες είναι ακόμη ορατές.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης δυσχεραίνονται από διακοπές ρεύματος και κατολισθήσεις που έχουν αποκλείσει πολλά σημεία πρόσβασης. Μπροστά στην έκταση της καταστροφής, ο Ινδονήσιος πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο διέταξε την αποστολή μεγάλης ποσότητας πρόσθετης βοήθειας: σκηνές, φουσκωτές λέμβους και εξοπλισμό επικοινωνίας για την αποκατάσταση επαφής με τις απομονωμένες περιοχές.

Σύμφωνα με ειδικούς του Κέντρου Κλιματικής Έρευνας της υπηρεσίας BRIN, που μίλησαν στο BBC, αυτές οι ιστορικές βροχοπτώσεις συνδέονται με τον κυκλώνα Senyar, ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζεται «εξαιρετικά σπάνιο» για την Ινδονησία λόγω της εγγύτητας της χώρας στον ισημερινό.

Τα στοιχεία δείχνουν την έκταση του κλιματικού σοκ: 160 mm βροχής σε μία ημέρα στις 23 Νοεμβρίου και 226 mm την επόμενη ημέρα στη δυτική ακτή της Σουμάτρα — επίπεδα πολύ υψηλότερα από τη μέση μηνιαία βροχόπτωση της χώρας (150 mm). Σε ορισμένες περιοχές, όπως η Σιμπολγκά και η Central Tapanuli, οι συνολικές βροχοπτώσεις έφτασαν τα 800 mm σε τέσσερις ημέρες.

Σρι Λάνκα: ένα από τα χειρότερα καιρικά επεισόδια των τελευταίων ετών

Πιο νότια, η Σρι Λάνκα αντιμετωπίζει μία από τις πιο σοβαρές φυσικές καταστροφές της πρόσφατης ιστορίας του. Οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 56 νεκρούς και 21 αγνοούμενους μετά από πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές.

BREAKING: Sri Lanka hit by massive floods & landslides — 56 dead and rising. Govt shuts schools & offices; nationwide rescue efforts ongoing. Red alert issued across Sri Lanka as deadly floods and landslides continue.#Srilanka #lka #SriLankarain #SriLankafloods #FloodSL #flood pic.twitter.com/5qRwryjpNO — M.RISHAN SHAREEF (@Rishan_s) November 28, 2025

Υδραυλικές υποδομές έχουν καταρρεύσει σε αρκετές περιοχές, απομονώνοντας χιλιάδες νοικοκυριά και δυσκολεύοντας τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Ταϊλάνδη: επαρχίες βυθισμένες στο νερό και ένα νεκροτομείο που ξεπέρασε τα όριά του

Η Ταϊλάνδη δεν έχει μείνει ανεπηρέαστη: 145 θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί μετά από μία εβδομάδα έντονων βροχοπτώσεων σε δέκα νότιες επαρχίες. Στη Σονγκκλά, το νεκροτομείο του τοπικού νοσοκομείου έχει ξεπεράσει τη χωρητικότητά του λόγω του μεγάλου αριθμού θυμάτων, αναγκάζοντας τις αρχές να φέρουν επιπλέον ψυγεία-φορτηγά.

Hat Yai Floods: A Record-Breaking Deluge



Hat Yai has just experienced one of the most extreme rain events in Thailand in centuries.



Here’s what actually happened:

• 335 mm of rain fell in a single day (21 Nov 2025) — the highest 1-day total in 300 years.

• Over 3 days… pic.twitter.com/bOcoBpU2wW — jesperbkk (@jesperbkk) November 26, 2025

Στην πόλη Χατ Γιαΐ, κοντά στα σύνορα με τη Μαλαισία, καταγράφηκαν 335 mm βροχής σε μία ημέρα — ποσότητα χωρίς προηγούμενο, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία.

Σπάνιοι κυκλώνες, ιστορικές βροχοπτώσεις, διαδοχικές κατολισθήσεις: τα ακραία φαινόμενα που πλήττουν αυτή τη στιγμή την Ινδονησία, τη Σρι Λάνκα και την Ταϊλάνδη αναδεικνύουν την αυξανόμενη ευαλωτότητα της Νοτιοανατολικής Ασίας απέναντι στην κλιματική απορρύθμιση. Καθώς οι ομάδες διάσωσης δυσκολεύονται να προσεγγίσουν τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, οι κυβερνήσεις φοβούνται ότι ο αριθμός των θυμάτων θα συνεχίσει να αυξάνεται τις επόμενες ημέρες.