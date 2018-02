Τραγωδία! Φονική σύγκρουση τρένων στην Αίγυπτο – Δεκάδες νεκροί και τραυματίες

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι, σύμφωνα με το news-front, έχασαν τη ζωή τους από τη σύγκρουση τρένων στην Αίγυπτο. Οι αναφορές κάνουν λόγο για 40 τραυματίες. Η φονική σύγκρουση τρένων είναι η τελευταία σε μια σειρά σιδηροδρομικών δυστυχημάτων στη χώρα.

Δεν έχει γίνει ακόμα σαφής η αιτία της σύγκρουσης ανάμεσα σε εμπορική και επιβατική αμαξοστοιχία στη βόρεια επαρχία Behaira.

Nineteen people killed in passenger train collision in Egypt

Local residents help a survivor and her baby daughter after Beheira’s train crash.#EgyptToday #BREAKING #Egypt #TrainCrash #البحيرة #قطار_المناشي pic.twitter.com/urmCF91iBz

— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) February 28, 2018