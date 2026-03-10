Forbes: Ο Έλον Μασκ παραμένει ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με μεγάλη διαφορά – Κοντά στα 1 τρισ. δολάρια η περιουσία του

Στην κορυφή των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, και μάλιστα με μεγάλη διαφορά σύμφωνα με το Forbes, βρίσκεται ο επιχειρηματίας Έλον Μασκ, βασικός μέτοχος της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla, της διαστημικής εταιρείας Space X, της πλατφόρμας social media, Χ και της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης xAI.

Ο Έλον Μασκ, διαθέτει μία περιουσία που υπολογίζεται στα 839 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι 342 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον κατάλογο του Forbes που κυκλοφόρησε πριν από έναν χρόνο.

Η περιουσία του είναι τριπλάσια και πλέον από εκείνη των άλλων δύο επιχειρηματιών που απαρτίζουν την κορυφαία τριάδα: Τους συνιδρυτές της Google Λάρι Πέιτζ (257 δισεκατομμύρια δολάρια) και Σεργκέι Μπριν (237 δισεκατομμύρια δολάρια).

Σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό, γνωστό για αυτήν την ετήσια κατάταξη των μεγαλύτερων περιουσιών παγκοσμίως, ο πλανήτης μετρά πλέον 3.428 δισεκατομμυριούχους, ήτοι 400 περισσότερους σε σύγκριση με πριν από έναν χρόνο.

Συγκεντρώνουν μια περιουσία ύψους 20,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, έναντι 16,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων έναν χρόνο νωρίτερα.

«Ήταν μια χρονιά ρεκόρ για τον πλούτο των δισεκατομμυριούχων.⁣ 3.428 δισεκατομμυριούχοι ελέγχουν πλέον συνολικά 20,1 τρισεκατομμύρια δολάρια, αύξηση 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε μόλις 12 μήνες.⁣ Οι ΗΠΑ προηγούνται με 989 δισεκατομμυριούχους, συμπεριλαμβανομένων 15 από τους 20 πλουσιότερους στον κόσμο», αναφέρεται σε ανάρτηση του Forbes.

Οι 50 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο

Σύμφωνα με τη λίστα του Forbes που ανακοινώθηκε σήμερα (10.03.2026), αυτοί είναι οι πρώτοι 50 πλουσιότεροι άνθρωποι.