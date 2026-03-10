Forbes: Ο Έλον Μασκ παραμένει ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με μεγάλη διαφορά – Κοντά στα 1 τρισ. δολάρια η περιουσία του

Στην κορυφή των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, και μάλιστα με μεγάλη διαφορά σύμφωνα με το Forbes, βρίσκεται ο επιχειρηματίας Έλον Μασκ, βασικός μέτοχος της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla, της διαστημικής εταιρείας Space X, της πλατφόρμας social media, Χ και της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης xAI.
Ο Έλον Μασκ, διαθέτει μία περιουσία που υπολογίζεται στα 839 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι 342 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον κατάλογο του Forbes που κυκλοφόρησε πριν από έναν χρόνο.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η περιουσία του είναι τριπλάσια και πλέον από εκείνη των άλλων δύο επιχειρηματιών που απαρτίζουν την κορυφαία τριάδα: Τους συνιδρυτές της Google Λάρι Πέιτζ (257 δισεκατομμύρια δολάρια) και Σεργκέι Μπριν (237 δισεκατομμύρια δολάρια).
Σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό, γνωστό για αυτήν την ετήσια κατάταξη των μεγαλύτερων περιουσιών παγκοσμίως, ο πλανήτης μετρά πλέον 3.428 δισεκατομμυριούχους, ήτοι 400 περισσότερους σε σύγκριση με πριν από έναν χρόνο.
Συγκεντρώνουν μια περιουσία ύψους 20,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, έναντι 16,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων έναν χρόνο νωρίτερα.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Ήταν μια χρονιά ρεκόρ για τον πλούτο των δισεκατομμυριούχων. 3.428 δισεκατομμυριούχοι ελέγχουν πλέον συνολικά 20,1 τρισεκατομμύρια δολάρια, αύξηση 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε μόλις 12 μήνες. Οι ΗΠΑ προηγούνται με 989 δισεκατομμυριούχους, συμπεριλαμβανομένων 15 από τους 20 πλουσιότερους στον κόσμο», αναφέρεται σε ανάρτηση του Forbes.
Οι 50 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο
Σύμφωνα με τη λίστα του Forbes που ανακοινώθηκε σήμερα (10.03.2026), αυτοί είναι οι πρώτοι 50 πλουσιότεροι άνθρωποι.
- Elon Musk | Καθαρή περιουσία: 839 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 54 | Χώρα/περιοχή: Ηνωμένες Πολιτείες | Τεχνολογία
Ο Elon Musk συνίδρυσε επτά εταιρείες, μεταξύ των οποίων την Tesla, κατασκευάστρια ηλεκτρικών αυτοκινήτων, την SpaceX, κατασκευάστρια πυραύλων, και την xAI, νεοφυή επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης.
- Larry Page | Καθαρή περιουσία: 257 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 52 | Χώρα/περιοχή: Ηνωμένες Πολιτείες | Τεχνολογία
Ο Larry Page παραιτήθηκε από τη θέση του CEO της Alphabet, της μητρικής εταιρείας της Google, το 2019, αλλά παραμένει μέλος του διοικητικού συμβουλίου και μέτοχος με ελέγχουσα συμμετοχή.
- Sergey Brin | Καθαρή περιουσία: 237 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 52 | Χώρα/περιοχή: Ηνωμένες Πολιτείες | Τεχνολογία
Ο Sergey Brin παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google, το 2019, αλλά παραμένει μέλος του διοικητικού συμβουλίου και μέτοχος με ελέγχουσα συμμετοχή.
- Jeff Bezos | Καθαρή περιουσία: 224 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 62 | Χώρα/περιοχή: Ηνωμένες Πολιτείες | Τεχνολογία
Ο Jeff Bezos ίδρυσε τον γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon το 1994 από το γκαράζ του στο Σιάτλ.
- Mark Zuckerberg | Καθαρή περιουσία: 222 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 41 | Χώρα/περιοχή: Ηνωμένες Πολιτείες | Τεχνολογία
Ο 19χρονος Mark Zuckerberg ίδρυσε το Facebook το 2004 για να μπορούν οι φοιτητές να αντιστοιχίζουν ονόματα με φωτογραφίες των συμφοιτητών τους.
- Larry Ellison | Καθαρή περιουσία: 190 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 81 | Χώρα/περιοχή: Ηνωμένες Πολιτείες | Τεχνολογία
Ο Larry Ellison είναι πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος τεχνολογίας και συνιδρυτής της Oracle, της γιγαντιαίας εταιρείας λογισμικού, της οποίας κατέχει περίπου το 40%.
- Bernard Arnault & οικογένεια | Καθαρή περιουσία: 171 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 77 | Χώρα/περιοχή: Γαλλία | Μόδα & Λιανική
Ο Bernard Arnault είναι επικεφαλής του ομίλου LVMH, ο οποίος περιλαμβάνει 75 μάρκες μόδας και καλλυντικών, μεταξύ των οποίων οι Louis Vuitton και Sephora.
- Jensen Huang | Καθαρή περιουσία: 154 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 63 | Χώρα/περιοχή: Ηνωμένες Πολιτείες | Τεχνολογία
Ο Jensen Huang συνίδρυσε την εταιρεία κατασκευής γραφικών τσιπ Nvidia το 1993 και από τότε είναι διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της.
- Warren Buffett | Καθαρή περιουσία: 149 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 95 | Χώρα/περιοχή: Ηνωμένες Πολιτείες | Χρηματοοικονομικά & Επενδύσεις
Γνωστός ως «Οράκλ της Ομάχα», ο Warren Buffett είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους επενδυτές όλων των εποχών.
- Amancio Ortega | Καθαρή περιουσία: 148 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 89 | Χώρα/περιοχή: Ισπανία | Μόδα & Λιανική
Ο Amancio Ortega από την Ισπανία είναι ένας από τους πλουσιότερους λιανοπωλητές ενδυμάτων στον κόσμο.
- Rob Walton & οικογένεια | Καθαρή περιουσία: 146 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 81 | Χώρα/περιοχή: Ηνωμένες Πολιτείες | Μόδα & Λιανική
Ο Rob Walton είναι ο μεγαλύτερος γιος του ιδρυτή της Walmart, Sam Walton.
-
Jim Walton & οικογένεια | Καθαρή περιουσία: 143 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 77 | Χώρα/περιοχή: Ηνωμένες Πολιτείες | Μόδα & Λιανική
Ο Jim Walton είναι ο μικρότερος γιος του ιδρυτή της Walmart, Sam Walton (απεβίωσε το 1992).
-
Michael Dell | Καθαρή περιουσία: 141 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 61 | Χώρα/περιοχή: Ηνωμένες Πολιτείες | Τεχνολογία
Ο Michael Dell είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Dell Technologies, η οποία ιδρύθηκε το 2016 μέσω της συγχώνευσης της Dell με την EMC, γίγαντα στον τομέα της αποθήκευσης υπολογιστών, αξίας 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
-
Alice Walton | Καθαρή περιουσία: 134 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 76 | Χώρα/περιοχή: Ηνωμένες Πολιτείες | Μόδα & Λιανική
Η Alice Walton είναι η μοναδική κόρη του ιδρυτή της Walmart, Sam Walton (απεβίωσε το 1992).
-
Στιβ Μπάλμερ | Καθαρή περιουσία: 126 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 69 | Χώρα/περιοχή: Ηνωμένες Πολιτείες | Τεχνολογία
Ο Στιβ Μπάλμερ είναι ο ενεργητικός πρώην διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, ο οποίος ηγήθηκε της εταιρείας από το 2000 έως το 2014.
-
Κάρλος Σλιμ Χελού και οικογένεια | Καθαρή περιουσία: 125 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 86 | Χώρα/περιοχή: Μεξικό | Τηλεπικοινωνίες
Ο πλουσιότερος άνθρωπος του Μεξικού, ο Carlos Slim Helú και η οικογένειά του, ελέγχουν την América Móvil, τη μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας της Λατινικής Αμερικής.
-
Changpeng Zhao | Καθαρή περιουσία: 110 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 49 | Χώρα/περιοχή: Καναδάς | Χρηματοοικονομικά & Επενδύσεις
Ο Changpeng Zhao, γνωστός ως CZ, είναι ο ιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Binance, της μεγαλύτερης πλατφόρμας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.
-
Michael Bloomberg | Καθαρή περιουσία: 109 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 84 | Χώρα/περιοχή: Ηνωμένες Πολιτείες | Χρηματοοικονομικά & Επενδύσεις
Ο Michael Bloomberg συνίδρυσε την εταιρεία χρηματοοικονομικών πληροφοριών και μέσων ενημέρωσης Bloomberg LP το 1981.
-
Μπιλ Γκέιτς | Καθαρή περιουσία: 108 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 70 | Χώρα/περιοχή: Ηνωμένες Πολιτείες | Τεχνολογία
Ο Μπιλ Γκέιτς συνέβαλε στην έλευση τεράστιων αλλαγών στην προσωπική τεχνολογία με την εταιρεία λογισμικού Microsoft. Τώρα επικεντρώνεται στο να διανείμει την τεράστια περιουσία του.
-
Francoise Bettencourt Meyers & οικογένεια | Καθαρή περιουσία: 100 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 72 | Χώρα/περιοχή: Γαλλία | Μόδα & Λιανική
Η Francoise Bettencourt Meyers είναι εγγονή του ιδρυτή της L’Oréal.
-
Mukesh Ambani | Καθαρή περιουσία: 99,7 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 68 | Χώρα/περιοχή: Ινδία | Διαφοροποιημένη
Ο Mukesh Ambani προεδρεύει και διευθύνει την Reliance Industries, με έσοδα 125 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία έχει συμφέροντα στους τομείς των πετροχημικών, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, των τηλεπικοινωνιών, του λιανικού εμπορίου, των μέσων ενημέρωσης και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
-
Giancarlo Devasini | Καθαρή περιουσία: 89,3 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 61 | Χώρα/περιοχή: Ιταλία | Χρηματοοικονομικά & Επενδύσεις
Ο Giancarlo Devasini είναι ο οικονομικός διευθυντής και πιθανώς ο μεγαλύτερος μέτοχος της Tether, του μεγαλύτερου εκδότη κρυπτονομισμάτων σταθερής αξίας.
-
Thomas Peterffy | Καθαρή περιουσία: 82,9 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 81 | Χώρα/περιοχή: Ηνωμένες Πολιτείες | Χρηματοοικονομικά & Επενδύσεις
Πρωτοπόρος στον τομέα του ψηφιακού εμπορίου, ο Thomas Peterffy είναι πρόεδρος της Interactive Brokers, η οποία εμπορεύεται την εξειδικευμένη πλατφόρμα συναλλαγών της σε έμπειρους επενδυτές.
-
Julia Koch & οικογένεια | Καθαρή αξία: 81,2 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 63 | Χώρα/περιοχή: Ηνωμένες Πολιτείες | Διαφοροποιημένη
Η Julia Koch και τα τρία της παιδιά κληρονόμησαν το 42% των μετοχών της Koch, Inc. (πρώην Koch Industries) από τον σύζυγό της, David Koch, ο οποίος πέθανε το 2019 σε ηλικία 79 ετών.
-
Charles Koch & οικογένεια | Καθαρή περιουσία: 73,8 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 90 | Χώρα/περιοχή: Ηνωμένες Πολιτείες | Διαφοροποιημένη
Ο Charles Koch είναι πρόεδρος της Koch, Inc., της δεύτερης μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας της Αμερικής σε έσοδα, από το 1967. Το 2023 προσέλαβε τον πρώτο του συν-διευθύνοντα σύμβουλο.
-
Zhang Yiming | Καθαρή περιουσία: 69,3 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 41 | Χώρα/περιοχή: Κίνα | Τεχνολογία
Ο Zhang Yiming είναι ο κύριος συνιδρυτής του κινεζικού τεχνολογικού γίγαντα ByteDance, γνωστού για την εξαιρετικά δημοφιλή εφαρμογή TikTok, η οποία έχει περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο χρήστες παγκοσμίως.
-
Zhong Shanshan | Καθαρή περιουσία: 68,1 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 71 | Χώρα/περιοχή: Κίνα | Τρόφιμα & Ποτά
Ο Zhong Shanshan είναι ο ιδρυτής και πρόεδρος της Nongfu Spring, μιας εταιρείας εμφιαλωμένου νερού που εισήγαγε τις μετοχές της στο Χονγκ Κονγκ το 2020.
-
Jeff Yass | Καθαρή περιουσία: 67,4 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 67 | Χώρα/περιοχή: Ηνωμένες Πολιτείες | Χρηματοοικονομικά & Επενδύσεις
Ο Jeff Yass είναι συνιδρυτής της Susquehanna International Group, μιας από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες εταιρείες συναλλαγών της Wall Street.
-
Dieter Schwarz | Καθαρή περιουσία: 67,2 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 86 | Χώρα/περιοχή: Γερμανία | Μόδα & Λιανική
Ο Dieter Schwarz είναι ιδιοκτήτης της Schwarz Group, μιας γερμανικής αλυσίδας καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων με έσοδα άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
-
Germán Larrea Mota Velasco & οικογένεια | Καθαρή περιουσία: 67,1 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 72 | Χώρα/περιοχή: Μεξικό | Μέταλλα & Ορυχεία
Ο Germán Larrea Mota Velasco είναι ιδιοκτήτης του μεγαλύτερου μέρους της μεγαλύτερης εταιρείας εξόρυξης χαλκού του Μεξικού, της Grupo México, η οποία δραστηριοποιείται επίσης στο Περού και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
-
Gautam Adani | Καθαρή περιουσία: 63,8 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 63 | Χώρα/περιοχή: Ινδία | Διαφοροποιημένη
Ο Gautam Adani είναι πρόεδρος του Adani Group με έδρα το Αχμενταμπάντ, με συμφέροντα σε λιμάνια, αεροδρόμια, παραγωγή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και πράσινη ενέργεια, μεταξύ άλλων.
-
Tadashi Yanai & οικογένεια | Καθαρή περιουσία: 61,8 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 77 | Χώρα/περιοχή: Ιαπωνία | Μόδα & Λιανική
Ο Tadashi Yanai δημιούργησε και διευθύνει την Fast Retailing, μια αυτοκρατορία λιανικής πώλησης ενδυμάτων εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Τόκιο, μητρική εταιρεία της αλυσίδας Uniqlo.
-
Ma Huateng | Καθαρή περιουσία: 53,8 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 54 | Χώρα/περιοχή: Κίνα | Τεχνολογία
Ο Ma Huateng, γνωστός και ως Pony Ma, είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του κινεζικού διαδικτυακού γίγαντα Tencent Holdings.
-
Robin Zeng | Καθαρή περιουσία: 53,2 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 57 | Χώρα/περιοχή: Χονγκ Κονγκ | Ενέργεια
Ο Robin Zeng είναι ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Contemporary Amperex Technology (CATL), ενός από τους μεγαλύτερους προμηθευτές μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα στον κόσμο.
-
Iris Fontbona & οικογένεια | Καθαρή περιουσία: 52,6 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 83 | Χώρα/περιοχή: Χιλή | Μέταλλα & Ορυχεία
Η Iris Fontbona είναι η χήρα του Andrónico Luksic, ο οποίος δημιούργησε μια περιουσία στον τομέα των ορυχείων και των ποτών πριν πεθάνει από καρκίνο το 2005.
-
Masayoshi Son | Καθαρή περιουσία: 51,5 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 68 | Χώρα/περιοχή: Ιαπωνία | Χρηματοοικονομικά & Επενδύσεις
Ο Masayoshi Son ίδρυσε και διευθύνει τον επενδυτικό γίγαντα SoftBank Group, ο οποίος ανέφερε καθαρά κέρδη 3,2 τρισεκατομμυρίων γιεν (20,5 δισεκατομμύρια δολάρια) από πωλήσεις 5,7 τρισεκατομμυρίων γιεν (37 δισεκατομμύρια δολάρια) για το εννεάμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025.
-
Ken Griffin | Καθαρή περιουσία: 49,8 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 57 | Χώρα/περιοχή: Ηνωμένες Πολιτείες | Χρηματοοικονομικά & Επενδύσεις
Ο Ken Griffin ίδρυσε και διευθύνει την Citadel, μια εταιρεία hedge fund με έδρα το Μαϊάμι, η οποία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας 68 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
-
Jacqueline Mars | Καθαρή περιουσία: 49,1 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 86 | Χώρα/περιοχή: Ηνωμένες Πολιτείες | Τρόφιμα & Ποτά
Η Jacqueline Mars κατέχει περίπου το ένα τρίτο της Mars, της εταιρείας καραμελών, τροφίμων και προϊόντων φροντίδας κατοικίδιων ζώων που ίδρυσε ο παππούς της.
-
John Mars | Καθαρή περιουσία: 49,1 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 90 | Χώρα/περιοχή: Ηνωμένες Πολιτείες | Τρόφιμα και ποτά
Ο John Mars και τα αδέλφια του Jacqueline και Forrest Jr. (απεβίωσε το 2016) κληρονόμησαν μερίδια στην εταιρεία καραμελών Mars όταν ο πατέρας τους πέθανε το 1999.
-
Lukas Walton | Καθαρή περιουσία: 48,9 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 39 | Χώρα/περιοχή: Ηνωμένες Πολιτείες | Μόδα & Λιανική
Ο Lukas Walton είναι εγγονός του ιδρυτή της Walmart, Sam Walton (απεβ. 1992).
-
Giovanni Ferrero | Καθαρή περιουσία: 48,8 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 61 | Χώρα/περιοχή: Ιταλία | Τρόφιμα & Ποτά
Ο Giovanni Ferrero είναι εκτελεστικός πρόεδρος της ομώνυμης οικογενειακής επιχείρησης ζαχαρωδών προϊόντων, η οποία έχει ετήσιες πωλήσεις 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
-
Li Ka-shing | Καθαρή περιουσία: 47 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 97 | Χώρα/περιοχή: Χονγκ Κονγκ | Διαφοροποιημένες δραστηριότητες
Με το παρατσούκλι «Σούπερμαν», ο Li Ka-shing θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς επιχειρηματίες της Ασίας.
-
Mark Mateschitz | Καθαρή περιουσία: 45,8 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 33 | Χώρα/περιοχή: Αυστρία | Τρόφιμα & Ποτά
Ο Mark Mateschitz είναι ο μοναδικός γιος του αείμνηστου Αυστριακού δισεκατομμυριούχου Dietrich Mateschitz, ο οποίος συνίδρυσε την εταιρεία ενεργειακών ποτών Red Bull το 1987.
-
Gianluigi Aponte | Καθαρή περιουσία: 44,5 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 85 | Χώρα/περιοχή: Ελβετία | Logistics
Ο Gianluigi Aponte και η σύζυγός του Rafaela κατέχουν από 50% της MSC, της μεγαλύτερης ναυτιλιακής εταιρείας στον κόσμο.
-
Rafaela Aponte-Diamant | Καθαρή περιουσία: 44,5 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 80 | Χώρα/επικράτεια: Ελβετία | Logistics
Η Rafaela Aponte-Diamant και ο σύζυγός της Gianluigi κατέχουν από 50% της MSC, της μεγαλύτερης ναυτιλιακής εταιρείας στον κόσμο.
-
Andrea Pignataro | Καθαρή περιουσία: 42,6 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 55 | Χώρα/περιοχή: Ιταλία | Χρηματοοικονομικά & Επενδύσεις
Ο Andrea Pignataro είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της ION Group, μιας εταιρείας χρηματοοικονομικών δεδομένων και τεχνολογίας με έδρα το Λονδίνο.
-
Klaus-Michael Kuehne | Καθαρή περιουσία: 41,9 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 88 | Χώρα/περιοχή: Γερμανία | Logistics
Ο μεγιστάνας της εφοδιαστικής Klaus-Michael Kuehne είναι επίτιμος πρόεδρος της Kuehne + Nagel International AG, με έδρα το Schindellegi της Ελβετίας.
-
Thomas Frist Jr & οικογένεια | Καθαρή περιουσία: 41,1 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 87 | Χώρα/περιοχή: Ηνωμένες Πολιτείες | Υγειονομική περίθαλψη
Ο Thomas Frist Jr., πρώην χειρουργός της Πολεμικής Αεροπορίας, ίδρυσε την Hospital Corp. of America μαζί με τον πατέρα του το 1968.
-
Alain Wertheimer | Καθαρή περιουσία: 39,4 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 77 | Χώρα/περιοχή: Γαλλία | Μόδα & Λιανική
Ο Alain Wertheimer είναι πρόεδρος της Chanel, της γαλλικής μάρκας πολυτελείας.
-
Gerard Wertheimer | Καθαρή περιουσία: 39,4 δισεκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 75 | Χώρα/περιοχή: Γαλλία | Μόδα & Λιανική
Ο Gerard Wertheimer και ο αδελφός του Alain είναι ιδιοκτήτες της γαλλικής μάρκας πολυτελείας Chanel.