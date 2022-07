Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα του Σαββάτου (09.07.2022) στην Ρώμη μετά από φωτιά που ξέσπασε σε πάρκο της περιφερειακής συνοικίας Τσεντοτσέλε. Μαύρος καπνός σκέπασε την περιοχή, ενώ η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε μάντρα αυτοκινήτων προκαλώντας εκρήξεις.

Στην ανατολική συνοικία της Ρώμης -όπως μεταδίδουν ιταλικά ΜΜΕ- έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Η φωτιά, που αρχικά ξέσπασε στο πάρκο, επεκτάθηκε σε μάντρα που μαζεύονται αυτοκίνητα προς διάλυση προκαλώντας σειρά εκρήξεων, στα στοιβαγμένα οχήματα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα και οι Αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση πέντε πολυκατοικιών.

Σύννεφα μαύρου καπνού, όπως φαίνεται από εικόνες που κάνουν τον γύρο των social media, έχουν σκεπάσει την περιοχή.

A massive fire broke out on Saturday afternoon in the Casilina-Centocelle area of east Rome, reportedly originating from a car scrapyard, with dense smoke visible from the city centre. #incendioroma pic.twitter.com/sAIvNVQQwp