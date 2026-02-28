Κόσμος

Φωτιά σε πολυτελές ξενοδοχείο του Ντουμπάι μετά από ιρανική πυραυλική επίθεση

Οι φλόγες καίνε στο εσωτερικού του ξενοδοχείου και εξαπλώνονται
Ντουμπάι
Φωτιά σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Ντουμπάι / Χ

Φωτιά ξέσπασε στο ξενοδοχείο Fairmont The Palm στο Ντουμπάι, μετά από αναφορές ότι συντρίμμια έπεσαν από τον ουρανό κατά τη διάρκεια πυραυλικής επίθεσης του Ιράν.

Σύμφωνα με το skynews μια μεγάλη φωτιά μαίνεται στο εσωτερικό του ξενοδοχείου στο Ντουμπάι και πυκνοί καπνοί έχουν σκεπάσει την περιοχή.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν  αναφέρουν ότι έχει εξαπολυθεί επίθεση στο Ντουμπάι.

Δεν είναι σαφές τι ακριβώς στοχεύει το Ιράν, αλλά υπάρχει αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη χώρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για ένα πολυτελές ξενοδοχείο με γκουρμέ επιλογές για φαγητό, ένα βραβευμένο σπα και πισίνες με θέα στην πόλη.

Τέσσερις τραυματίες από την έκρηξη στο Ντουμπάι

Οι αρχές στο Ντουμπάι επιβεβαίωσαν ότι σημειώθηκε περιστατικό σε κτίριο στην περιοχή Palm Jumeirah, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τραυματισμούς.

«Ομάδες άμεσης επέμβασης αναπτύχθηκαν αμέσως και ο χώρος έχει ασφαλιστεί. Η Πολιτική Άμυνα του Ντουμπάι επιβεβαίωσε ότι η πυρκαγιά που προκλήθηκε βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Dubai Media Office.

 

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου, τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ιατρικές εγκαταστάσεις για περίθαλψη.

«Οι αρχές συνεχίζουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του κοινού», προστίθεται.

