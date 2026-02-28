Φωτιά σε πολυτελές ξενοδοχείο του Ντουμπάι μετά από ιρανική πυραυλική επίθεση

Φωτιά ξέσπασε στο ξενοδοχείο Fairmont The Palm στο Ντουμπάι, μετά από αναφορές ότι συντρίμμια έπεσαν από τον ουρανό κατά τη διάρκεια πυραυλικής επίθεσης του Ιράν.

Σύμφωνα με το skynews μια μεγάλη φωτιά μαίνεται στο εσωτερικό του ξενοδοχείου στο Ντουμπάι και πυκνοί καπνοί έχουν σκεπάσει την περιοχή.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αναφέρουν ότι έχει εξαπολυθεί επίθεση στο Ντουμπάι.

Δεν είναι σαφές τι ακριβώς στοχεύει το Ιράν, αλλά υπάρχει αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη χώρα.

Fairmont Dubai Palm on fire. Heard loud explosion, stay safe pic.twitter.com/HLo8oS6dSc
February 28, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για ένα πολυτελές ξενοδοχείο με γκουρμέ επιλογές για φαγητό, ένα βραβευμένο σπα και πισίνες με θέα στην πόλη.

Τέσσερις τραυματίες από την έκρηξη στο Ντουμπάι

Οι αρχές στο Ντουμπάι επιβεβαίωσαν ότι σημειώθηκε περιστατικό σε κτίριο στην περιοχή Palm Jumeirah, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τραυματισμούς.

«Ομάδες άμεσης επέμβασης αναπτύχθηκαν αμέσως και ο χώρος έχει ασφαλιστεί. Η Πολιτική Άμυνα του Ντουμπάι επιβεβαίωσε ότι η πυρκαγιά που προκλήθηκε βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Dubai Media Office.

Dubai authorities confirm that an incident occurred in a building in the Palm Jumeirah area. Emergency response teams were deployed immediately and the site has been secured. Dubai Civil Defence has confirmed that the resulting fire is now under control. Four individuals… — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 28, 2026

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου, τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ιατρικές εγκαταστάσεις για περίθαλψη.

«Οι αρχές συνεχίζουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του κοινού», προστίθεται.