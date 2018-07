«Τρεις επιπλέον γυναίκες», έγραψε στο Twitter ο Μάικλ Αβενάτι, ο οποίος έχει στήσει μία γιγάντια καμπάνια κατά του Τραμπ από την αρχή της υπόθεση Στόρμι Ντάνιελς, η οποία έχει δηλώσει ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με τον μεγιστάνα και πληρώθηκε για να μην την αποκαλύψει.

«Όλες πήραν χρήματα για να σωπάσουν», γράφει ο Αβενάτι.

«Ηλθε η ώρα για τον Μάικλ Κόεν και τον Ντόναλντ Τραμπ να πουν 100% την αλήθεια στον αμερικανικό λαό», γράφει στον λογαριασμό του αναφερόμενος στον πρώην δικηγόρο και πρώην δεξί χέρι του Τραμπ.

Three additional women. All paid hush money through various means. Time for Michael Cohen and Donald Trump to come 100 percent clean with the American people. All the documents, all the tapes, NOW. No more lies or lip service. #Basta

