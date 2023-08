Η δασική φωτιά η οποία εκδηλώθηκε προχθές Τρίτη (15.8.2023) σε ορεινό εθνικό πάρκο στην Τενερίφη, στα Κανάρια νησιά, ανοικτά της Αφρικής, εξαπλώθηκε σε έκταση 18.000 στρεμμάτων μέσα σε 24 ώρες, καθώς η πυροσβεστική δυσκολεύεται να την ελέγξει, επειδή μαίνεται σε δυσπρόσιτες περιοχές, με αποτέλεσμα να κλείσουν δρόμοι και να διαταχθεί η εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων πέντε χωριών.

Η περίμετρος της φωτιάς είχε φθάσει χθες Τετάρτη το βράδυ τα 22 χιλιόμετρα, σε εξαιρετικά ξηρές δασικές εκτάσεις και περιοχές με χαμηλή βλάστηση σε απόκρημνα φαράγγια, όχι μακριά από το ηφαίστειο του όρους Τέιδε στην Τενερίφη -του ψηλότερου βουνού όλης της Ισπανίας, η κορυφή του οποίου φθάνει τα 3.715 μέτρα-, περιπλέκοντας την πρόσβαση.

«Η φωτιά είναι εκτός ελέγχου» και η προοπτική «δεν είναι θετική», τόνισε ο Φερνάντο Κλαβίχο, κορυφαίο στέλεχος της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες το απόγευμα στη Σάντα Κρουθ, την πρωτεύουσα της Τενερίφης.

«Ο στόχος μας για απόψε είναι αμυντικός», πιο συγκεκριμένα «η φωτιά να μη συνεχίσει να εξαπλώνεται», τόνισε.

«Θα επιχειρήσουμε για να προστατεύσουμε περιουσίες κατοίκων», πρόσθεσε.

Some scary scenes coming out of Tenerife in the Canary Islands, Spain as an out-of-control wildfire continues to grow. The fire is now exhibiting extreme fire behaviour due to very dry conditions. A mandatory evacuation is in effect for villages threatened by the wildfire. pic.twitter.com/fE6pW0TXzm