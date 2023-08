Έκλεισε ξανά το στενό στα Δαρδανέλια και ανεστάλη για 2η συνεχόμενη ημέρα η κυκλοφορία των πλοίων, λόγω της φωτιάς που μαίνεται στην επαρχία Τσανάκαλε και έχει επεκταθεί σε έκταση 15.000 στρεμμάτων, ανακοίνωσε ο υπουργός Γεωργίας και Δασών της Τουρκίας.

Η θαλάσσια κυκλοφορία έκλεισε και προς τις δύο κατευθύνσεις στα Δαρδανέλια προκειμένου να μην κινδυνεύσουν τα 8 αεροπλάνα και τα 26 ελικόπτερα που συμμετέχουν στην κατάσβεση της φωτιάς και τα οποία ανεφοδιάζονται με νερό από την περιοχή, εξήγησε ο υπουργός Γεωργίας και Δασών της Τουρκίας, Ιμπραχίμ Γιουμακλί.

«Σήμερα η κατάσταση είναι καλύτερη σε σχέση με χθες (…) Καταφέραμε να περιορίσουμε την εξάπλωση της πυρκαγιάς» που μαίνεται στην επαρχία Τσανάκαλε, πρόσθεσε ο ίδιος.

Η ένταση των ανέμων, οι οποίοι χθες Τρίτη έπνεαν με ταχύτητα που έφτανε τα 70 χιλιόμετρα την ώρα δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης, σήμερα το πρωί έχει μειωθεί. Όμως οι αρχές φοβούνται ότι θα ενισχυθούν εκ νέου το απόγευμα και θα φτάσουν τα 60 χιλιόμετρα την ώρα.

Συνολικά 1.251 άνθρωποι από εννέα χωριά καθώς και από μια πανεπιστημιούπολη αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας. Ογδόντα τρεις άνθρωποι που αντιμετώπισαν προβλήματα από τον καπνό χρειάστηκε να νοσηλευθούν.

