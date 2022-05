Φωτιά έχει ξεσπάσει κοντά στο αεροδρόμιο της Γενεύης με αποτέλεσμα οι πτήσεις να μεταβαίνουν σε άλλα αεροδρόμια.

Πυκνοί μαύροι καπνοί φαίνονται σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι εικόνες που δείχνουν ένα αεροσκάφος να περνά μέσα από τους καπνούς για να προσγειωθεί, κόβουν την ανάσα.

Στο σημείο έχει σημειωθεί έκρηξη ενώ η φωτιά φέρεται να έχει ξεσπάσει έξω από το περιμετρικό φράκτη του αεροδρομίου στη Γενεύη.

Large fire erupts near Geneva Airport in Switzerland forcing all flights to hold or divert. Fire is near what is reportedly a center for refugees under construction.



📹 alexlaguardia1 pic.twitter.com/HTy8oErMKa May 20, 2022

Anyone know what these explosions are in Geneva? J can see fire and more explosions. Looks like near the airport . #Geneva pic.twitter.com/4JFlEq1bjE — Kiran MehraKerpelman (@KiranMehraK) May 20, 2022