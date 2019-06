Φωτιά στο Λονδίνο! Συναγερμός για τις πυκνές φλόγες!

Τεράστια «σύννεφα» καπνού βγαίνουν από ένα κτίριο στο κέντρο του Λονδίνου, με 60 πυροσβέστες να έχουν σπεύσει στο σημείο για να αντιμετωπίσουν την φωτιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε ένα εστιατόριο που βρίσκεται μέσα στο κτίριο, με τις τοπικές αρχές να έχουν προβεί σε επίσημη ενημέρωση για το πότε κλήθηκαν και πότε έφτασαν στο σημείο.

Τόνιζαν πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Wow there was some bad spelling mistakes in that last tweet!! Let’s try again. A fire in Mayfair, I’m not sure what building. Im sure the boys in blue are all over it. #fire #Londonfire pic.twitter.com/yOJ3iZOley

— jason kavanagh (@jaykav74) June 6, 2019