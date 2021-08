Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι συγκλονιστικές εικόνες από τις φωτιές που εδώ και οκτώ ημέρες καίουν στην Εύβοια. Διεθνή ΜΜΕ με ανταποκρίσεις και τηλεγραφήματα περιγράφουν τις δραματικές ώρες που περνούν τα τελευταία 24ωρα οι κάτοικοι του νησιού, που βλέπουν τους κόπους μιας ζωής να χάνονται και εγκαταλείπουν τα σπίτια τους.

Η συγκλονιστική φωτογραφία της κυρίας Παναγιώτας που βλέπει την φωτιά να πλησιάζει το σπίτι της στις Γούβες Εύβοιας, υπάρχει στα περισσότερα διεθνή δημοσιεύματα. Ίσως είναι και από τις πιο χαρακτηριστικές της τραγωδίας που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Η βρετανική εφημερίδα Guardian επέλεξε το στιγμιότυπο με την ηλικιωμένη γυναίκα – λήψη του φωτορεπόρτερ Κωνσταντίνου Τσακαλίδη – για το σημερινό της πρωτοσέλιδο, το οποίο έχει κεντρικό τίτλο «Κλιματική κρίση: Αναπόφευκτο, πρωτοφανές και ανεπανόρθωτο».

Τα διεθνή ΜΜΕ δεν έχουν μείνει ασυγκίνητα από τα όσα περνούν οι κάτοικοι της Εύβοιας, με ρεπορτάζ και ανταποκρίσεις που καλύπτουν λεπτομερώς την πορεία της πύρινης λαίλαπας. CNN, BBC, Guardian, Independent, Telegraph, Wall Street Journal, Reuters, είναι μόνο κάποια από τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη χώρα. Στα δημοσιεύματα τους φιλοξενούνται φωτογραφίες που δείχνουν τις δυσκολίες που υπάρχουν στο πύρινο μέτωπο, βίντεο με μαρτυρίες των κατοίκων, στιγμιότυπα από τις υπεράνθρωπες προσπάθειες πυροσβεστών και εθελοντών, ανταποκρίσεις, σχόλια γύρω από την διαχείριση της κατάσβεσης, οι δηλώσεις του πρωθυπουργού, και πολλά άλλα.

