Κόσμος

Φωτιές στην Τουρκία: 2.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από περιοχές του Τσανάκαλε – Τεράστιες φλόγες, καμένα σπίτια και αυτοκίνητα

Στάχτη έγιναν δεκάδες σπίτια, αυτοκίνητα, ζώα αλλά και χιλιάδες στρέμματα πυκνού δάσους
Καμένα αυτοκίνητα στο Τσανάκαλε / REUTERS / Dilara Senkaya

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε τη Δευτέρα στην επαρχία Τσανάκαλε στην Τουρκία

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Τουρκία με τις φλόγες να μετατρέπουν σπίτια και οχήματα σε αποκαΐδια και να δηλητηριάζουν δεκάδες κατοίκους, που εισέπνευσαν καπνό.

«Προληπτικά, 2.090 πολίτες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από περιοχές υψηλού κινδύνου μέσω θαλάσσιων και χερσαίων οδών», ανέφερε χθες βράδυ μέσω X ο Εμέρ Τοραμάν, ο κυβερνήτης της Τσανάκαλε, διευκρινίζοντας ότι 77 άνθρωποι που εισέπνευσαν καπνούς διακομίστηκαν σε νοσοκομεία όπου τους προσφέρονται φροντίδες.

Φωτιά στην Τουρκία / REUTERS / Efekan Akyuz TPX IMAGES OF THE DAY

Η φωτιά, που εξάπλωσαν βίαιοι ριπαίοι άνεμοι, σάρωσε κοινότητες κοντά στον Ελλήσποντο (περιοχή επίσης γνωστή με την ονομασία Δαρδανέλια), πολυσύχναστο στενό, ανάμεσά τους το πολύ τουριστικό χωριό Γκουζάλγιαλι, όπου ο πληθυσμός αυξάνεται θεαματικά τα καλοκαίρια.

Η φωτιά στην Τουρκία / REUTERS / Efekan Akyuz
Κατεστραμμένα σπίτια στην Τουρκία / REUTERS / Dilara Senkaya

Στην κοινότητα αυτή σπίτια και σταθμευμένα οχήματα παραδόθηκαν στις φλόγες ανάμεσα σε δέντρα που απανθρακώθηκαν, σύμφωνα με οπτικό υλικό τουρκικών ΜΜΕ.

Μάχη με τις φλόγες στην Τουρκία / Kanal17haber/via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
Καμένα σπίτια πνιγμένα στον καπνό στην Τουρκία / Kanal17haber / via REUTERS

Έχουν αναπτυχθεί και επιχειρούν πάνω από 760 πυροσβέστες με την υποστήριξη δέκα αεροσκαφών, εννιά ελικοπτέρων και 200 και πλέον οχημάτων, σύμφωνα με τις αρχές.

Η Τουρκία, που έζησε τον πιο καυτό Ιούλιο αφότου άρχισαν να τηρούνται συστηματικά μετεωρολογικά δεδομένα πριν από 55 χρόνια, είναι αντιμέτωπη τις τελευταίες εβδομάδες με πελώριες πυρκαγιές. Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τις φλόγες τον Ιούλιο στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Κόσμος
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
