Φώτης Ντούλος: Συγκλονισμένη η αδερφή του μετά την απόπειρα αυτοκτονίας του

Το newsit.gr προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της, ωστόσο εκείνη με δάκρυα στα μάτια και τρεμάμενη φωνή αρνήθηκε να προβεί στην οποιαδήποτε δήλωση “Θέλω να σεβαστείτε τον πόνο που έχουμε είναι το μοναδικό που ζητάμε”, είπε.

Σε μια προσπάθεια της να υπερασπιστεί τον αδελφό της η Ρένα Ντούλου την 1η Ιουλίου 2019 είχε εκδώσει μια ανακοίνωση προς τους δημοσιογράφους, όπου σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικό δίκτυο «Fox 61», αναφέρονταν στην υπόθεση εξαφάνισης της εν διαστάσει γυναίκας του Φώτη Ντούλου, Τζένιφερ.

Στην προσπάθεια της αυτή η Ρένα Ντούλου περιέγραψε το προφίλ του αδελφού της για τον οποίο ανέφερε πως είναι ένας στοργικός πατέρας που φροντίζει τόσο για τα παιδιά του, όσο και για τους ηλικιωμένους γονείς του. «Είναι σημαντικό για μένα να μοιραστώ μαζί σας την ιστορία ενός ανθρώπου που είχε σκοπό της ζωής του ‘να ταξιδέψει και να γνωρίσει ανθρώπους’, ακόμα και στο στενό, οικογενειακό του περιβάλλον» έγραφε η Ρένα Ντούλου, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε το τηλεοπτικό δίκτυο «Fox 61».

Η κατά 13χρόνια μεγαλύτερη αδελφή του Φώτη Ντούλου την ίδια περίοδο μίλησε και στην εφημερίδα «Hartford Courant» μέσω τηλεφώνου από την Ελλάδα για τον αδελφό της, επισημαίνοντας τις ανησυχίες της οικογένειας: «Αισθανόμαστε πραγματικά μεγάλη ανησυχία για την Τζένιφερ» και προσέθεσε ότι «ελπίζω πως η αλήθεια θα λάμψει το συντομότερο δυνατό και οι άνθρωποι θα καταλάβουν ότι ο Φώτης δεν είναι αυτό που πιστεύουν ότι είναι».

Μια ιστορία που έχει απασχολήσει πολύ την αμερικανική κοινή γνώμη πήρε νέα τροπή από το βράδυ της Τρίτης όταν ο ελληνικής καταγωγής Φώτης Ντούλος ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της γυναίκας του Τζένοφερ Φάρμπερ προσπάθησε να αυτοκτονήσει.

Ο 52χρονος Φώτης Ντούλος νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου UConn στο Φάρμινγκτον του Κονέκτικατ. Προσπάθησε να δώσει τέλος στην ζωή του μέσα στο γκαράζ του σπιτιού του όπου τον βρήκαν αναίσθητο οι αρχές. Είναι σε ειδικό θάλαμο οξυγόνου.

Ο Ντούλος προσπάθησε να αυτοκτονήσει την ημέρα που θα εμφανιζόταν στο δικαστήριο για να απολογηθεί για τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί για την δολοφονία της γυναίκας του και να ζητήσει να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση. Τον βρήκαν οι αστυνομικοί όταν δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο μέσα στο αυτοκίνητο μέσα στο γκαράζ του σπιτιού του με αναμμένη την μηχανή και αναίσθητο από τις αναθυμιάσεις.

