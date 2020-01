Φώτης Ντούλος: Η απόπειρα αυτοκτονίας λίγο πριν εμφανιστεί στο δικαστήριο

Μια ιστορία που έχει απασχολήσει πολύ την αμερικανική κοινή γνώμη πήρε νέα τροπή από το βράδυ της Τρίτης όταν ο ελληνικής καταγωγής Φώτης Ντούλος ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της γυναίκας του Τζένοφερ Φάρμπερ προσπάθησε να αυτοκτονήσει.

Ο 52χρονος Φώτης Ντούλος νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου UConn στο Φάρμινγκτον του Κονέκτικατ. Προσπάθησε να δώσει τέλος στην ζωή του μέσα στο γκαράζ του σπιτιού του όπου τον βρήκαν αναίσθητο οι αρχές. Είναι σε ειδικό θάλαμο οξυγόνου.

Ο Ντούλος προσπάθησε να αυτοκτονήσει την ημέρα που θα εμφανιζόταν στο δικαστήριο για να απολογηθεί για τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί για την δολοφονία της γυναίκας του και να ζητήσει να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση. Τον βρήκαν οι αστυνομικοί όταν δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο μέσα στο αυτοκίνητο μέσα στο γκαράζ του σπιτιού του με αναμμένη την μηχανή και αναίσθητο από τις αναθυμιάσεις.

#BreakingNews on #FotisDulos and his condition at a hospital in NYC where @RogerSusanin will have a live update

Plus a timeline of events today — and what's next in the investigation, his treatment and for the others charged in the case@WFSBnews at 11 pic.twitter.com/qPzDzYBY9p

— Mark Zinni (@MarkZinni) January 29, 2020