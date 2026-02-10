Φρίκη από την υπόθεση Επστάιν: 9χρονο κορίτσι ανάμεσα στα θύματα του καταδικασμένου παιδόφιλου

Ανατριχίλα προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση Επστάιν με ένα 9χρονο κορίτσι να εμφανίζεται στα αρχεία και να θεωρείται ότι έπεσε θύμα του κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης του καταδικασμένου παιδόφιλου.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα (9/2/2026), ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι και ο Δημοκρατικός Ρο Κάνα, αφού εξέτασαν περισσότερα από 3 εκατομμύρια αρχεία, βίντεο και φωτογραφίες που δημοσίευσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης από την υπόθεση του Επστάιν, αποκάλυψαν ότι ανήλικα κορίτσια είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης του κυκλώματος.

«Διαβάζετε αυτά τα αρχεία και βλέπετε αναφορές σε κορίτσια 15 ετών, κορίτσια 14 ετών, κορίτσια 10 ετών. Σήμερα είδα μια αναφορά σε ένα κορίτσι 9 ετών. Θέλω να πω, αυτό είναι απλά παράλογο και σκανδαλώδες», δήλωσε ο Τζέιμι Ράσκιν, Δημοκρατικός βουλευτής από το Μέριλαντ, ο οποίος είδε τα μη επεξεργασμένα αρχεία.

Από τα αρχεία επίσης προκύπτει, ότι ένας άνδρας που κατέχει «αρκετά υψηλή θέση σε μια ξένη κυβέρνηση» είχε στενές σχέσεις με τον Έπσταϊν, με τους δύο βουλευτές να προτρέπουν το υπουργείο Δικαιοσύνης να «διορθώσει τα λάθη του» και να δημοσιοποίησε τα έγγραφα χωρίς να είναι κρυμμένο τίποτα.

Συνολικά, έξι άνδρες είναι πιθανό να ενοχοποιούνται στα αρχεία. Ένα έγγραφο που δημοσίευσε μάλιστα ο Μάσι περιέχει 18 επεξεργασμένες αναφορές, 4 από τις οποίες αφορούν άνδρες που γεννήθηκαν πριν από το 1970.

Για πρώτη φορά τη Δευτέρα, μέλη του Κογκρέσου μπόρεσαν να δουν τα μη επεξεργασμένα αρχεία, επισκεπτόμενοι αυτοπροσώπως το κτίριο του υπουργείου Δικαιοσύνης στη βορειοανατολική Ουάσιγκτον και αποκτώντας πρόσβαση σε αυτά από τους υπολογιστές του υπουργείου.

Οι δύο βουλευτές, αν και όχι από το ίδιο κόμμα, έχουν ηγηθεί της προσπάθειας δημοσίευσης όλων των αρχείων από την υπόθεση του Έπσταϊν, από τον περασμένο Ιούλιο.

Παρά την δημοσιοποίηση των αρχείων, εξακολουθούν να αγωνίζονται για διαφάνεια, καθώς τα περισσότερα από αυτά είναι σε μεγάλο βαθμό λογοκριμένα.