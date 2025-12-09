Φρίκη στην Βρετανία: Γόνος πλούσιας οικογένειας δολοφόνησε την σύντροφό του με κουζινομάχαιρο – Την κατηγόρησε ότι του επιτέθηκε πρώτη

Ένας πλούσιος Αμερικάνος φοιτητής, ο οποίος σύμφωνα με τους φίλους του «είχε τα πάντα», προσπάθησε να ξεφορτωθεί τα ενοχοποιητικά στοιχεία ενός εγκλήματος παίρνοντας Uber για να επιστρέψει στο σπίτι του στο Λονδίνο. Αυτό συνέβη αμέσως μετά τη δολοφονία της συντρόφου του κατά τη διάρκεια ενός καυγά για ένα σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα.

Ο 26χρονος Joshua Michals, αντιμετωπίζει ισόβια κάθειρξη μετά την καταδίκη του για τη δολοφονία της 31χρονη συμφοιτήτριάς του Zhe Wang, την οποία σκότωσε με μαχαίρι, έπειτα από έναν τσακωμό στο διαμέρισμά της στο νοτιοανατολικό Λονδίνο.

Αφού μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του στο πρόσωπο και την έπνιγε πιέζοντάς της τον λαιμό, ο Michals την άφησε να πεθάνει σε μια λίμνη αίματος στο υπνοδωμάτιό της μετά τη βίαιη επίθεση που σημειώθηκε στις 20 Μαρτίου 2024, σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν στον δικαστή του δικαστηρίου Old Bailey του Λονδίνου.

Την ημέρα του φόνου της Wang, ο Michals πήγε φαγητό και σχεδίαζε να ετοιμάσει ένα πιάτο με αλλαντικά για να ηρεμήσει την σύντροφό του, καθώς είχαν τσακωθεί νωρίτερα.

Ο 26χρονος είχε κατηγορήσει την Γουάνγκ ότι του επιτέθηκε με ένα κουζινομάχαιρο όταν αυτός βγήκε από το μπάνιο και ότι την μαχαίρωσε στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια της πάλης. Φαινόταν «τρελή», «παράφρων» και «δαιμονισμένη», είπε ο Μίκαλς στο δικαστήριο.

Αντί να καλέσει ασθενοφόρο μετά την αιματηρή επίθεση, ο Μίκαλς πέταξε το τηλέφωνο της Γουάνγκ και το φαγητό που της είχε φέρει σε μια σακούλα σκουπιδιών, την έριξε στον κοινόχρηστο χώρο απορριμμάτων έξω από το σπίτι και πήρε ένα Uber για να επιστρέψει στο διαμέρισμά του στην γειτονιά Γκρίνουιτς του Λονδίνου.

Ο 26χρονος επίσης, τηλεφώνησε στον πατέρα του, τον 57χρονο David Michals, αντιπρόεδρο πωλήσεων της γαλλικής εταιρείας φωτισμού Legrand με έδρα το Σικάγο, για να τον βοηθήσει να βρει δικηγόρο, ενώ η Wang κειτόταν αιμόφυρτη στο έδαφος.

Ο δικαστής, την ημέρα της δίκης για την υπόθεση, ενημερώθηκε ότι η Wang είχε τις αισθήσεις της για περίπου 30 με 60 λεπτά μετά το μαχαίρωμα πριν πεθάνει. Ωστόσο, ο Michals δεν κάλεσε ασθενοφόρο μέχρι τις 11:08 μ.μ. εκείνο το βράδυ, τέσσερις ώρες μετά τη θανατηφόρα επίθεση.

Η Wang γνώρισε τον Michals ενώ έπαιρνε την φοιτητική της ταυτότητα και οι δύο είχαν μια σχέση για λίγο καιρό. Πριν χωρίσουν, η Wang κατηγόρησε τον Michals ότι της μετέδωσε σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα, αφού ανακάλυψε ένα εξάνθημα στο σώμα της, το οποίο μπορεί να προκλήθηκε από τη λήψη του χαπιού της επόμενης μέρας.

Του είπε ότι προτιμούσε να πεθάνει παρά να έχει σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα και επέμεινε να κάνει ο Michals ένα άλλο τεστ, εφόσον το πρώτο που είχε κάνει ήταν αρνητικό.

Την ημέρα πριν από το θάνατό της, η Wang έγραψε στον Michals: «Σε μισώ που δεν έκανες το τεστ, σε μισώ που με πίεσες να πάρω το χάπι, σε μισώ που κατέστρεψες τη ζωή μου», όπως αναφέρθηκε στον δικαστή.

Οι πρώην φίλοι του Michals έχουν εκφράσει το σοκ τους για τη δολοφονία από έναν νεαρό άνδρα που μεγάλωσε σε προνομιούχα περιβάλλοντα. «Είμαι απλά άναυδος. Είχε όλα τα προσόντα. Ήταν ένας χαλαρός τύπος που φαινόταν άνετος με τους άλλους και ποτέ δεν έδειξε σημάδια ότι θα μπορούσε να είναι βίαιος», είπε ένας φίλος του στην Daily Mail.

«Ο Τζος είχε καλή ανατροφή και φαινόταν σαν ένας κανονικός άνθρωπος. Ξέρω ότι ήθελε να ασχοληθεί με την παραγωγή βίντεο και να δημιουργεί μικρά βίντεο. Είμαι σοκαρισμένος. Αυτό δεν μοιάζει καθόλου με αυτόν», πρόσθεσε ο φίλος του.

Ο 26χρονος μεγάλωσε σε ένα σπίτι αξίας 600.000 δολαρίων στο πλούσιο προάστιο Μπλούμινγκντεϊλ του Σικάγο, στο Ιλινόις, πριν μετακομίσει στο Λονδίνο τον Σεπτέμβριο του 2023 για να σπουδάσει μεταπτυχιακό στην κινηματογραφία στο Goldsmiths, University of London, όπου γνώρισε τον Γουάνγκ, ο οποίος σπούδαζε για να γίνει δάσκαλος.

Ο επιτυχημένος πατέρας του, καθώς και η μητέρα του, η 57χρονη Christine, είναι διευθύντρια επικοινωνίας της εταιρείας ενέργειας GTI, ήταν παρόντες στην καταδίκη του γιου τους τη Δευτέρα (08.12.2025), αφού πλήρωσαν τον διάσημο δικηγόρο του, Brian St Louis. Ωστόσο ο 26χρονος κρίθηκε ένοχος για την άγριο δολοφονία της 31χρονης.