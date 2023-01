Ένα φρικιαστικό έγκλημα έγινε στην Γιούτα των ΗΠΑ, όταν αστυνομικοί βρήκαν νεκρή στο σπίτι της οικογένεια 8 ατόμων, ανάμεσα στα οποία ήταν 5 παιδιά. Οι νεκροί είχαν τραύματα από πυροβολισμούς.

Όλα ξεκίνησαν χθες (4.1.2023) στην πόλη Ίνοχ Σίτι της Γιούτα στις ΗΠΑ, όταν αστυνομικοί έκαναν έναν τυπικό έλεγχο στο πλαίσιο της κοινωνικής πρόνοιας σε σπίτι 8μελούς οικογένειας. Οι αστυνομικοί είδαν ότι δεν απαντάει κανείς στο σπίτι και όταν μπήκαν μέσα αντίκρισαν 8 ανθρώπους νεκρούς με τραύματα από πυροβολισμούς. Ανάμεσά τους ήταν 5 παιδιά. Όλοι ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας που έμενε στο σπίτι.

Ο δήμος της πόλης ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι δεν υπάρχει ακόμα κανένας ύποπτος για το μακελειό, ενώ για την ώρα δεν φαίνεται όλα αυτά να είναι έργο κάποιου serial killer, άρα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες.

«Όλοι γνωρίζουμε αυτή την οικογένεια. Πολλοί από εμάς έχουμε υπηρετήσει μαζί τους στην εκκλησία και την κοινότητα και έχουμε πάει σχολείο με αυτά τα άτομα», δήλωσε ο διευθυντής της πόλης Ρομπ Ντότσον σε συνέντευξη Τύπου.

«Και έτσι αυτή η κοινότητα αυτή τη στιγμή, αισθάνεται απώλεια, αισθάνεται πόνο, έχει πολλές ερωτήσεις και αυτό είναι φυσικό», συνέχισε ο διευθυντής της πόλης των ΗΠΑ. Ο Ντότσον ανέφερε επίσης ότι η αστυνομία δεν γνωρίζει κάποιο κίνητρο αυτή τη στιγμή.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, έγραψε στο Twitter: «Η καρδιά μας είναι σε όλους όσους επηρεάστηκαν από αυτήν την παράλογη βία. Παρακαλώ κρατήστε την κοινότητα του Ίνοχ στις προσευχές σας».

Our hearts go out to all those affected by this senseless violence. Please keep the community of Enoch in your prayers. https://t.co/mCjejDhYGf