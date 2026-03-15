Φρουροί της Επανάστασης: «Δολοφόνος των παιδιών ο Νετανιάχου – Αν ζει θα τον κυνηγήσουμε και θα τον σκοτώσουμε»

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν να σκοτώσουν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό θέλοντας να πάρουν εκδίκηση για τον θάνατο Ιρανών αμάχων και στρατιωτών
Φρουροί της Επανάστασης
Όρκο να εντοπίσουν και να σκοτώσουν τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έδωσαν σήμερα (15.03.2026) οι Φρουροί της Επανάστασης, εν μέσω βομβαρδισμών σε πολλές γειτονιές της Τεχεράνης, του Τελ Αβίβ και της Ιερουσαλήμ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίστηκαν πως θα κυνηγήσουν και θα σκοτώσουν τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου για τον πόλεμο που ξεκίνησε πριν από 16 ημέρες μαζί με τις ΗΠΑ.

Αποκάλεσαν τον πρωθυπουργό του Ισραήλ «δολοφόνο των παιδιών και σιωνιστή πρωθυπουργό».

Αναφέρθηκαν και στις φήμες πως ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου μπορεί και να μην ζει.

Αν «αυτός ο εγκληματίας», ο «δολοφόνος παιδιών», ο «σιωνιστής πρωθυπουργός» βρίσκεται «ακόμη στη ζωή, θα συνεχίσουμε να τον κυνηγάμε και θα τον σκοτώσουμε», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης μέσω του Sepah News.

