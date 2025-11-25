FT: ΗΠΑ, Ουκρανία και Ρωσία διεξάγουν μυστικές συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι

Την ώρα που η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα της διαπραγμάτευσης με τη Ρωσία ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, όλα δείχνουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αποφασισμένος να κόψει πρώτος το νήμα της συμφωνίας με τον Πούτιν και αυτός είναι ο λόγος.

Σε αυτό το πλαίσιο ο υπουργός Στρατού του Ντόναλντ Τραμπ, Νταν Ντρίσκολ έφθασε κάτω από άκρα μυστικότητα τη Δευτέρα (24.11.25), στο Αμπού Ντάμπι για ειρηνευτικές συνομιλίες με τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και μια ρωσική αντιπροσωπεία, έκαναν γνωστό οι Financial Times.

Ο Ντρίσκολ και οι Ρώσοι άρχισαν συνομιλίες τη Δευτέρα, το βράδυ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται δύο πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε την είδηση στο Reuters. Πρόκειται για την τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Σημειώνεται πως μετά από ώρες συνομιλιών, οι αξιωματούχοι των δύο χωρών κατέληξαν σε μια νέα ειρηνευτική συμφωνία 19 σημείων, πιο ευνοϊκή για το Κίεβο. Ωστόσο, τα πιο ευαίσθητα πολιτικά στοιχεία της αρχικής συμφωνίας – τα οποία περιλαμβάνουν εδαφικά ζητήματα και τις σχέσεις ΝΑΤΟ, Ρωσίας και ΗΠΑ – έμειναν στον αέρα και, όπως σημείωσε και ο Ζελένσκι, θα αποφασιστούν μόνο σε επίπεδο προέδρων.

Σε προεδρικό διάταγμα που υπεγράφη το Σάββατο, ο Ζελένσκι διόρισε τον Μπουντάνοφ ως ένα από τα εννέα μέλη των επίσημων αντιπροσωπειών του, στα οποία δόθηκε εξουσιοδότηση «να συμμετάσχει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης» με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για την επίτευξη «μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».

Ο Μπουντάνοφ έχει επιβλέψει μερικές από τις πιο σκληρές επιθέσεις της Ουκρανίας στον στρατό της Ρωσίας, αλλά και μυστικές επιχειρήσεις εντός της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών και επιθέσεων με drones μεγάλης εμβέλειας. Αυτός και η Ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών (GUR) διατήρησαν μία από τις λίγες ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας με τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου, επιτρέποντας την ανταλλαγή χιλιάδων αιχμαλώτων πολέμου.

Τέλος, ενώ αρχικά είχε διαρρεύσει πως ο Ζελένσκι ετοιμάζεται για συνάντηση με τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον, ο Λευκός Οίκος έσπευσε να δηλώσει τη Δευτέρα ότι δεν υπάρχουν σχέδια «αυτή τη στιγμή» για συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι κατ’ ιδίαν.