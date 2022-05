Οι υπουργοί Ενέργειας των 27 χωρών της ΕΕ συνεδριάζουν εκτάκτως σήμερα, καθώς πασχίζουν να καταλήξουν σε ενιαία στάση αφού η Ρωσία διεμήνυσε πως οι ευρωπαϊκές εταιρείες που αγοράζουν ρωσικό φυσικό αέριο θα πρέπει να πληρώνουν σε ρούβλια, ειδάλλως θα δουν την παροχή να σταματά.

Η Ρωσία διέκοψε τις προμήθειες φυσικού αερίου προς τη Βουλγαρία και την Πολωνία την περασμένη εβδομάδα, μετά την άρνησή τους να συμμορφωθούν προς την απαίτηση να πληρώνουν το αέριο πρακτικά σε ρούβλια.

Η Σόφια και η Βαρσοβία διαβεβαιώνουν πως σκόπευαν να σταματήσουν να προμηθεύονται φυσικό αέριο από τη Ρωσία μέσα στη χρονιά και μπορούν να αντιμετωπίσουν τη διακοπή των παραδόσεων. Ωστόσο, η κίνηση της Μόσχας ήγειρε φόβους πως μπορεί και άλλες χώρες να βρεθούν αντιμέτωπες με παρόμοια μεταχείριση, ανάμεσά τους η Γερμανία, η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία, που εξαρτάται από το ρωσικό αέριο.

Οι αντίθετες απόψεις

Οι εξελίξεις στο ζήτημα δεν αποκλείεται να προκαλέσουν ρωγμές στο μέχρι σήμερα ενιαίο μέτωπο της ΕΕ έναντι της Ρωσίας, καθώς πολλές χώρες μέλη εκφράζουν αντίθετες απόψεις για το ποια είναι η σωστή πορεία.

Με πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες του τομέα να πιέζονται καθώς έχουν προθεσμίες πληρωμής εντός του μήνα, οι κυβερνήσεις των χωρών μελών ζητούν πιεστικά να αποσαφηνιστεί το αν μπορούν να συνεχίσουν να αγοράζουν αέριο με αυτόν τον τρόπο χωρίς να θεωρηθεί πως παραβιάζονται οι ευρωπαϊκές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας εξαιτίας της στρατιωτικής εισβολής της στην Ουκρανία.

Η Μόσχα ξεκαθάρισε ότι οι ευρωπαίοι αγοραστές φυσικού αερίου υποχρεούνται στο εξής να καταθέτουν ευρώ ή δολάρια σε ειδικούς λογαριασμούς στην ιδιωτική ρωσική τράπεζα Gazprombank, η οποία εν συνεχεία θα μετατρέπει τα ποσά σε ρούβλια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τους 27 ότι η συμμόρφωση προς αυτή τη ρωσική απαίτηση θα μπορούσε να θεωρηθεί παραβίαση των κυρώσεων της ΕΕ. Ωστόσο, πρότεινε μια παράκαμψη: οι εταιρείες να δηλώνουν πως εκτέλεσαν τις πληρωμές σε ευρώ, πριν από τη μετατροπή των καταβληθέντων ποσών σε ρούβλια.

Η Βουλγαρία, η Δανία, η Ελλάδα, η Πολωνία, η Σλοβακία και άλλα κράτη μέλη ζήτησαν πιο σαφείς οδηγίες. Οι Βρυξέλλες διαβεβαιώνουν πως τις ετοιμάζουν.

Η Ρωσία δεν βλέπει κανένα πρόβλημα

Η ρωσική κυβέρνηση επέμεινε την Παρασκευή πως δεν βλέπει κανένα πρόβλημα με την απαίτηση που πρόβαλε. Στο εξής θα θεωρεί ότι οι πληρωμές εκτελέστηκαν μόνον αφού το ξένο συνάλλαγμα μετατραπεί σε ρούβλια.

Ενώ Βουλγαρία και Πολωνία αρνήθηκαν να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις της Ρωσίας, η Γερμανία μοιάζει να προτιμά τον μηχανισμό παράκαμψης των κυρώσεων που πρότεινε η Επιτροπή, ώστε να αφεθούν οι εταιρείες να πληρώνουν σε ρούβλια, ενώ η Ουγγαρία επίσης έχει καταστήσει σαφές πως σκοπεύει να ικανοποιήσει την απαίτηση της Μόσχας.

Οι πληρωμές σε ρούβλια θα βοηθήσουν τη Ρωσία να αμβλύνει τον αντίκτυπο των κυρώσεων. Τα έσοδά της από τις εξαγωγές υδρογονανθράκων εξάλλου καλύπτουν εν μέρει το κόστος αυτής που αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία.

Τα κέρδη της Ρωσίας από την έναρξη του πολέμου

Οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπολογίζεται πως έχουν πληρώσει 45 δισεκατομμύρια ευρώ στη Ρωσία για αέριο και πετρέλαιο αφότου τα ρωσικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με δεδομένα που συγκέντρωσε το Centre for Research on Energy and Clean Air («Κέντρο Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα»).

Εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο μέχρι το τέλος του 2022;

Η Ρωσία προμηθεύει το 40% του αερίου και το 26% του πετρελαίου που εισάγει η ΕΕ. Αυτός ο βαθμός εξάρτησης ωθεί τη Γερμανία και άλλα κράτη να αντιστέκονται μέχρι τώρα στις εκκλήσεις να τερματιστούν μονομιάς οι εισαγωγές ρωσικών υδρογονανθράκων, εξαιτίας των πληγμάτων που θα υφίσταντο οι οικονομίες τους.

Η ΕΕ οδεύει στην επιβολή εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο μέχρι τα τέλη του έτους, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, έπειτα από συνομιλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα κράτη μέλη το σαββατοκύριακο ενόψει των συναντήσεων αυτής της εβδομάδας.

Οι πρεσβευτές θα διαπραγματευτούν κατά τη διάρκεια συνεδρίασής τους μεθαύριο Τετάρτη το 6ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ σε βάρος της Μόσχας, το οποίο καταρτίζεται από την Κομισιόν.

Οι υπουργοί θα συζητήσουν επίσης την ανάγκη να εξασφαλιστούν επειγόντως άλλες πηγές προμήθειας αερίου, πλην Ρωσίας, καθώς και να γεμίσουν οι αποθηκευτικές δεξαμενές, για να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενα σοκ στην προσφορά.

Η εξάρτηση από το ρωσικό αέριο ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών. Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν πως εάν σταματούσαν ξάφνου οι εισαγωγές, πολλές χώρες μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, θα βυθίζονταν σε ύφεση και θα έβλεπαν εργοστάσια να κλείνουν.

Η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Ιταλία και η Σλοβακία εξέφρασαν επιφυλάξεις το σαββατοκύριακο όσον αφορά το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, είπαν οι διπλωματικές πηγές.

Εντός του μήνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει σχέδιο για να τερματιστεί η εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα της Ρωσίας ως το 2027· στο πλαίσιο του σχεδίου, προβλέπεται η επέκταση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και η ανακαίνιση κτιρίων ώστε να γίνουν ενεργειακά πιο αποδοτικά.