Συναγερμός έχει σημάνει στη Νότια Γαλλία, καθώς ένας άνδρας βρέθηκε αποκεφαλισμένος.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για έναν «επικίνδυνο και οπλισμένο με μαχαίρι» ύποπτο, ο οποίος αυτή τη στιγμή διαφεύγει. Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Μπολέν.

Σύμφωνα με το AFP, η υπόθεση δεν σχετίζεται με τρομοκρατικό χτύπημα. Αστυνομικοί ανέβασαν φωτογραφία του δράστη στο facebook προτρέποντας τους κατοίκους αν τον δουν να μην τον πλησιάζουν και να καλέσουν τις αρχές.

URGENT – Un homme retrouvé décapité et éviscéré à Bollène – La police diffuse la photo d’un individu armé et dangereux, et lance un avis de recherche #décapité #décapitation https://t.co/yxsmTCdQYT