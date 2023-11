Σχεδόν 2.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στο Παρίσι με σύνθημα να σταματήσει η «σφαγή στη Γάζα» και να κηρυχθεί αμέσως «κατάπαυση του πυρός».

Την διαδήλωση στο Παρίσι για την Γάζα οργάνωσαν βουλευτές της Ανυπότακτης Γαλλίας (ριζοσπαστική αριστερά), συνδικάτα και άλλες συλλογικότητες. Η διαδήλωση έγινε με την άδεια των αρχών.

Το πλήθος συγκεντρώθηκε στην Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ, κρατώντας σημαίες και πλακάτ υπέρ του παλαιστινιακού λαού και των κατοίκων της Γάζας. Η διαδήλωση ολοκληρώθηκε χωρίς να σημειωθούν επεισόδια, ανέφερε η αστυνομία.

Now tens of thousands are in the French capital, Paris, in support of Palestine and Gaza



O Palestinian people, we will not leave you alone.🇵🇸#FreePalestine #GazaGenocide pic.twitter.com/32pddFE5l2