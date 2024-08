Γαλλία: Εκκενώθηκε ο Πύργος του Άιφελ – Άνδρας σκαρφάλωσε στο μνημείο

Λίγες ώρες πριν την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (11.08.2024) η περιοχή γύρω από τον Πύργο του Άιφελ εκκενώθηκε μετά την αναρρίχηση ενός άνδρα στο ορόσημο του Παρισιού.

Ο άνδρας, ο οποίος ήταν χωρίς μπλούζα, εντοπίστηκε κοντά στους Ολυμπιακούς δακτυλίους, στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων, που κοσμούν το δεύτερο τμήμα του Πύργου του Άιφελ, ακριβώς πάνω από το πρώτο επίπεδο.

Δεν είναι σαφές από πού ξεκίνησε την ανάβαση του πύργου ύψους 330 μέτρων.

Η γαλλική αστυνομία δήλωσε ότι «επενέβη αμέσως και συνέλαβε» τον άνδρα.



Authorities evacuated the #Eiffel Tower after a man was seen climbing the iconic landmark just hours before the #Olympics closing ceremony. pic.twitter.com/kRh61DcFYf

— Shah Faisal AfRidi (@Sfaisalafridi) August 11, 2024

Σε ορισμένους επισκέπτες που είχαν κλειδωθεί για λίγο στον δεύτερο όροφο επετράπη η έξοδος περίπου 30 λεπτά αργότερα.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media έδειχναν τον «ορειβάτη» με γυμνό στήθος να παρακάμπτει τους ολυμπιακούς δακτυλίους καθώς ανέβαινε χωρίς σχοινιά.