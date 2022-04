Πανηγυρικό ήταν το κλίμα τόσο στο «στρατηγείο» του Εμανουέλ Μακρόν όσο και σε αυτό της Μαρίν Λε Πεν, τη στιγμή που ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από τα πρώτα exit polls των προεδρικών εκλογών της Γαλλίας.

Οι Εμανουέλ Μακρόν και Μαρίν Λε Πεν θα δώσουν, δηλαδή, την τελική αναμέτρηση στον δεύτερο γύρο των εκλογών, την Κυριακή 24 Απριλίου, για την προεδρία της Γαλλίας, καθώς ο απερχόμενος πρόεδρος προηγείται με περίπου 5 μονάδες στα exit polls και ακολουθεί η υποψήφια της ακροδεξιάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πανηγυρισμοί στο στρατόπεδο Μακρόν

Οι υποστηρικτές του Μακρόν ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς τη στιγμή της ανακοίνωσης και φώναζαν «ακόμα πέντε χρόνια», θέλοντας να δώσουν το σύνθημα για ανανέωση της θητείας του Γάλλου πολιτικού στο Ελιζέ.

French President Emmanuel Macron and far-right leader Marine Le Pen gathered respectively 28.1 percent and 23.3 percent of the vote, according to projections by poll institute Ipsos.



Macron’s supporters are now singing « 5 more years » pic.twitter.com/BHHbPGRl2T ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ April 10, 2022

Huge joy in #Macron HQ as the presidential candidate scores 28.1% to Marine Le Pen’s 23.3% in previsional results in 1st round of #Frenchpresidentialelection #F24 #presidentielles2022 pic.twitter.com/Ct3izdwN7Q — Claire Paccalin (@clairepaccalin) April 10, 2022

«Ηλεκτρικό κλίμα» στο στρατόπεδο Λε Πεν

Για «ηλεκτρισμένη» ατμόσφαιρα και αυτοπεποίθηση στα ύψη κάνει λόγο η δημοσιογράφος του France24 από το στρατόπεδο της Μαρίν Λε Πεν, αποκαλύπτοντας τις πρώτες αντιδράσεις των υποστηρικτών της.

«Η ατμόσφαιρα εδώ, όταν ήρθαν τα αποτελέσματα, ήταν ηλεκτρισμένη, ήταν λες και η Μαρίν Λε Πεν κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τους υποστηρικτές της να φωνάζουν “Μαρίν Πρόεδρος” και να τραγουδούν τη “Μασσαλιώτιδα”. Ο κόσμος ήταν σίγουρος ότι η Λεπέν θα τα πήγαινε καλά στον πρώτο γύρο και σίγουρα πήραν το αποτέλεσμα που ήλπιζαν.

🔴 Marine Le Pen got 23,3% of the vote, according to the initial exit polls.



Our journalist @FloVilleminot at Marine Le Pen's headquarters in eastern Paris says the mood in the hall when the result came in was "electric" ⤵️ pic.twitter.com/44VXw4TLpI — FRANCE 24 English (@France24_en) April 10, 2022

Ίσως κάποιοι να είχαν υπερβολική αυτοπεποίθηση, άκουσα κάποιους να λένε ότι σκέφτονταν ότι η Λεπέν θα ήταν πρώτη στον πρώτο γύρο, αλλά είναι καθησυχασμένοι και ενθουσιασμένοι που πέρασε στον δεύτερο γύρο.

Here’s the reaction from supporters of ⁦@MLP_officiel⁩ to the vote results : pic.twitter.com/49NiKv0Vdu — Maïa de La Baume (@maiadelabaume) April 10, 2022

Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι αυτό έχει γίνει ένα τόσο φυσιολογικό φαινόμενο στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας. Μόλις πριν από 20 χρόνια, ο πατέρας της Μαρίν Λε Πεν εξέπληξε τους πάντες που το «Εθνικό Μέτωπο» περνούσε στον δεύτερο γύρο. Ο κόσμος εδώ είναι ενθουσιασμένος και περιμένει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα στον επόμενο γύρο.

With 23.3 % against 28.1% for Emmanuel Macron, Marine Le Pen’s supporters already see her as France’s next and first female president. #presidentielles2022 pic.twitter.com/odxx6vGkUT — Alison Hird (@alisonsarahird) April 10, 2022

Η διάθεση εδώ είναι σίγουρα ενθουσιώδης και τα ποτά ρέουν, οι άνθρωποι χτυπούν ο ένας τον άλλον στην πλάτη και βγάζουν selfies».