Αποφασισμένη για τη νίκη στις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία εμφανίστηκε η Μαρίν Λε Πεν στις πρώτες δηλώσεις της μετά τα exit polls, που την “στέλνουν” στο δεύτερο γύρο με τον Εμανουέλ Μακρόν την Κυριακή 24 Απριλίου 2022..

«Όλοι όσοι δεν ψήφισαν σήμερα για τον Μακρόν επιθυμούν να βρεθούν σε αυτήν την επανένωση. Θέλω αυτές οι 15 ημέρες που έρχονται, να υπάρχει μία τίμια συζήτηση. Απευθύνομαι στον κάθε Γάλλο ψηφοφόρο για να μπορούμε να αποφασίσουμε για όλα τα θέματα, ως πρόεδρος όλων των Γάλλων. Στις 24 Απριλίου παίρνουμε αποφάσεις για τα επόμενα πέντε χρόνια, που θα δεσμεύουν τη Γαλλία για τα επόμενα πενήντα χρόνια, στη μετανάστευση, τον στρατό, το διπλωματικό μέτωπο. Μετά το δεύτερο γύρο, θέλω να είμαι η πρόεδρος όλων των Γάλλων. Αυτό που διακυβεύεται είναι η κοινωνική επιλογή πολιτισμού. Από την ψήφο σας εξαρτάται η θέση που θέλουμε να δώσουμε στα άτομα αντί του χρήματος. Τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε δικαιώματα. Από την ψήφο σας θα εξαρτηθούν οι πολιτικές αποφάσεις της επόμενης πενταετίας. Στόχος μου να είναι η Γαλλία χώρα ειρήνης. Να είναι κυρίαρχη. Θα ελέγξω τη μετανάστευση αφουγκραζόμενη τους πάντες”, δήλωσε η Μαρίν Λε Πεν.

#LIVE 🔴: "I will fight for the interests of French men and women. I will ensure security for all by listening to what is happening," said @MLP_officiel after she made it to the second round of the #presidentielles2022 ⤵️ pic.twitter.com/LzOA4XJ9Fy — FRANCE 24 English (@France24_en) April 10, 2022

Συνεχίζοντας, κάλεσε τους ψηφοφόρους να τη στηρίξουν, «ώστε η Γαλλία να είναι δύναμη ειρήνης και να αποκαταστήσουμε την αυτοδιάθεση των Γάλλων. Θα διασφαλίσουμε τη Μετανάστευση και της ασφάλειας για όλους, εγγυώμενοι των σεβασμό όλων. Έχουμε μία σειρά λύσεων που έχουμε προτείνει με έναν προϋπολογισμό, με σαφή διατύπωση, που αποσκοπεί στο να θεραπεύσει τα βαθύτερα ρήγματα στη χώρα μας», πρόσθεσε.

With 23.3 % against 28.1% for Emmanuel Macron, Marine Le Pen’s supporters already see her as France’s next and first female president. #presidentielles2022 pic.twitter.com/odxx6vGkUT — Alison Hird (@alisonsarahird) April 10, 2022

Here’s the reaction from supporters of ⁦@MLP_officiel⁩ to the vote results : pic.twitter.com/49NiKv0Vdu — Maïa de La Baume (@maiadelabaume) April 10, 2022

Όπως μετέδωσαν Γάλλοι δημοσιογράφοι, όταν έφτασαν τα πρώτα αποτελέσματα στο “στρατόπεδο” της Μαρίν Λε Πεν, ήταν “σαν να κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τους υποστηρικτές της να φωνάζουν «Μαρίν Πρόεδρος» και να τραγουδούν τη «Μασσαλιώτιδα». Ο κόσμος ήταν σίγουρος ότι η Λε Πεν θα τα πήγαινε καλά στον πρώτο γύρο και σίγουρα πήραν το αποτέλεσμα που ήλπιζαν”.