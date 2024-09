Γαλλία: Εκρήξεις σε πολυώροφη πολυκατοικία στο Παρίσι – Σταμάτησαν τα δρομολόγια του τραμ και του μετρό

Εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα την Τρίτη (17.09.2024) σε πολυώροφο κτίριο στο Παρίσι. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στο Παρίσι λόγω ισχυρών εκρήξεων σε πολυώροφο κτίριο στο 13ο δημοτικό διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Το περιστατικό αποδίδεται σε εκρήξεις φιαλών υγραερίου στην ταράτσα εξαώροφου κτιρίου, σύμφωνα με την αστυνομία.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, παρά μόνο για υλικές ζημιές.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στον τόπο της έκρηξης, ενώ για λόγους ασφαλείας διακόπηκαν προσωρινά τα δρομολόγια του τραμ και του μετρό στην περιοχή Πορτ ντ’ Ιβρί.

A fire and an explosion occurred on the roof terrace of a building in the 13th arrondissement. At the top of the building, located at Porte d’Ivry, two gas cylinders exploded without causing any casualties



📌 Paris | France 🇫🇷

September 17, 2024#fire #explosion #France… pic.twitter.com/Kw5PlvuvFu