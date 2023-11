Μια νεαρή γυναίκα εβραϊκού θρησκεύματος τραυματίστηκε μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε στο σπίτι της στη Λιόν, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του εισαγγελέα, σύμφωνα με το οποίο “η πράξη μπορεί να υποκινήθηκε από αντισημιτικό κίνητρο”, ενώ τα εβραϊκά ιδρύματα εφιστούν την “προσοχή”.

Διενεργείται ήδη έρευνα για “απόπειρα ανθρωποκτονίας”, επισημαίνει η εισαγγελία, διευκρινίζοντας ότι η ζωή του θύματος δεν κινδυνεύει και ότι “δεν έχει γίνει καμιά σύλληψη” επί του παρόντος.

“Οι πρώτες διαπιστώσεις οδήγησαν την εισαγγελία της Λιόν να ξεκινήσει έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βαθμό κακουργήματος, καθώς η πράξη μπορεί να υποκινήθηκε από αντισημιτικό κίνητρο”, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, τα γεγονότα έλαβαν χώρα το μεσημέρι. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του θύματος, κάποιος χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού, το θύμα άνοιξε την πόρτα και το άτομο αυτό μαχαίρωσε το θύμα δύο φορές.

Ο δράστης φορούσε σκούρα ρούχα, το πρόσωπό του ήταν εν μέρει καλυμμένο και τράπηκε σε φυγή μετά το συμβάν. Μια σβάστικα είχε σχεδιαστεί στην πόρτα.

Hebrew sources: A 30-year-old Zionist Jewish woman was hanged in her apartment in Lyon, France.

The attacker drew a Nazi cross and ran away.

This is the work of the Zionists pic.twitter.com/9m7ynNwLtT