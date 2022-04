Ένας ιερέας δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι σε έναν ναό στη Νίκαια, στη νότια Γαλλία, ανέφερε σήμερα σε ένα μήνυμα στο Twitter ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Ζεράλ Νταρμανέν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ζωή του ιερέα δεν είναι κίνδυνο, ενώ η αστυνομία έχει συλλάβει τον δράστη. Η επίθεση έγινε καθώς η Γαλλία ψηφίζει στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών…

Ο δήμαρχος της Νίκαιας Κριστιάν Εστροζί ανέφερε, σε ένα ξεχωριστό tweet, ότι ο δράστης αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Avec le père @gilflorini auquel j’ai dit mon émotion et mon soutien pour lui et pour tous les fidèles de Saint-Pierre d’Arène. Tous mes vœux de prompt rétablissement au père Christophe et à soeur Marie-Claude. pic.twitter.com/t1Eydtv3mG