Τραγωδία σε κέντρο διαμονής ΑμεΑ στη Γαλλία, όπου ξέσπασε σήμερα (9.8.2023) μεγάλη φωτιά με αποτέλεσμα τουλάχιστον 9 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα μεγαλώσει.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη αιτία σε ιδιωτικό κέντρο διαμονής που φιλοξενεί ενήλικους ΑμεΑ που θέλουν να κάνουν εκεί τις διακοπές τους. Το κέντρο βρίσκεται στην ανατολική στην κωμόπολη Βιντσενέμ της Αλσατίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η φωτιά ξέσπασε στο κέντρο διαμονής ΑμεΑ στη Γαλλία στις 7:30 σήμερα το πρωί. Στο κτίριο διέμεναν 28 άτομα, αλλά μετά την εκκένωσή του φάνηκε ότι 11 άνθρωποι ήταν αγνοούμενοι.

Ένα drone της Πυροσβεστικής που πετούσε πάνω από το φλεγόμενο κτίριο ανακάλυψε τρία πτώματα αρχικά, ενώ αργότερα βρέθηκαν κι άλλοι 7 σοροί. Οι αρχές λένε ότι δεν υπάρχουν ελπίδες για τους υπόλοιπους αγνοούμενους.

Την ίδια ώρα, ένα άτομο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο.

«Αναζητούμε τα πτώματα των ανθρώπων που δεν μπόρεσαν να εγκαταλείψουν το κτίριο», δήλωσε ο αντιπύραρχος Φιλίπ Οϊγιέ, ο οποίος ηγήθηκε των επιχειρήσεων διάσωσης. «Εννέα πτώματα έχουν εντοπιστεί, δύο δεν μπορούν να εντοπιστούν για την ώρα», συμπλήρωσε

Η κατοικία στην πόλη Βιντσενέμ, περίπου 70 χιλιόμετρα νότια του Στρασβούργου, είχε ενοικιαστεί για το καλοκαίρι από φιλανθρωπική οργάνωση που φροντίζει άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

«Η πυρκαγιά ξέσπασε την ώρα που οι άνθρωποι κοιμόντουσαν», δήλωσε ο αντιδήμαρχος του Βιντσενέμ, ο Ντανιέλ Λερουά, στο BFM TV.

Είπε ακόμη πως οι αγνοούμενοι είναι από μια ομάδα ανθρώπων από το Νανσί, μια πόλη που βρίσκεται σε απόσταση δύο ωρών με το αυτοκίνητο.

O Λερουά δήλωσε στο BFM πως οι αγνοούμενοι ήταν πιθανόν από 25 έως 50 ετών.

#France | As many as 11 people were feared to have been killed in a fire at a holiday home for disabled people located in the town of Wintzenheim, local authorities said. pic.twitter.com/d9nGj6Zg3K