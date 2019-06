Γαλλία: Γεγονός το πρώτο τροχαίο δυστύχημα με ηλεκτρικό πατίνι!

Ο 25χρονος που κυκλοφορούσε με ηλεκτρικό πατίνι έχασε την ζωή του όταν χτυπήθηκε από φορτηγό, καθώς ο νεαρός δεν έδωσε προτεραιότητα στο βαρύ όχημα. Οι διασώστες τον μετέφεραν με καρδιο – αναπνευστική ανακοπή στο νοσοκομείο, όπου και εξέπνευσε.

Είναι το πρώτο θανατηφόρο δυστύχημα στο Παρίσι που αφορά οδηγό ηλεκτρικού πατινιού, σύμφωνα με την αστυνομία και την δημοτική αρχή της γαλλικής πρωτεύουσας.

Τον Απρίλιο, 80χρονος πεζός έχασε τη ζωή του όταν χτυπήθηκε από ηλεκτρικό πατίνι στο Λεβαλούα – Περέ, στα περίχωρα του Παρισιού.

Τα ηλεκτρικά πατίνια εμφανίστηκαν το 2018 στο Παρίσι, σήμερα αριθμούν περίπου 20.000, και έχουν γίνει “πονοκέφαλος” για τις δημοτικές αρχές, ελλείψει ρυθμιστικού πλαισίου για την κυκλοφορία τους.

