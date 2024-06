Γαλλία: Κεραυνός μετατρέπει τεράστιο δέντρο σε σπιρτόξυλα

Ένα βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου από τη δυτική Γαλλία όπου επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες με κεραυνούς και καταρρακτώδεις βροχές.

Ο μετεωρολόγος Nahel Belgherze ανέβασε στον λογαριασμό του στο X ένα βίντεο το οποίο δείχνει την στιγμή που ένας κεραυνός χτυπάει και διαλύει στην κυριολεξία ένα τεράστιο δέντρο στην Οζέ στην Δυτική Γαλλία.

Είναι η δεύτερη φορά σε πε΄ριπου ένα μήνα που ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν την περιοχή αυτή της Γαλλίας με έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πλημμύρες.

⚡️Incredible footage of a lightning bolt hitting and decimating a large tree in Augé, western France earlier today. Credit: Benjamin Estrade pic.twitter.com/XazDFbR78l