Κόσμος

Γαλλία: Κροκόδειλος βρέθηκε νεκρός, δεμένος με αλυσίδες και βαρίδια σε ποτάμι

Το ερπετό, μήκους περίπου ενός μέτρου, παραδόθηκε στη γαλλική Ένωση Προστασίας των Ζώων
Κροκόδειλος
Κροκόδειλος / EPA / Φωτογραφία (αρχείου) Brian Cassey

Ένας νεκρός κροκόδειλος, δεμένος με αλυσίδες και βαρίδια, βρέθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής (19.04.2026) από έναν ψαρά σε κανάλι του Ρουμπέ, στη Γαλλία, όπως έγινε γνωστό από τις τοπικές αρχές χθες (20.04.2026).

Ο ψαράς, με τη βοήθεια ενός μαγνήτη, ανέσυρε το πτώμα του κροκόδειλου σε κανάλι στη βόρεια Γαλλία, στον οποίο είχαν δεθεί βάρη. Το ερπετό, μήκους περίπου ενός μέτρου, παραδόθηκε στην Ένωση Προστασίας των Ζώων (LPA).

Σε ένα σύντομο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, στο οποίο μιλά ο ψαράς, διακρίνεται ο νεκρός κροκόδειλος, τυλιγμένος με αλυσίδες. Σύμφωνα με τον άνδρα αυτόν, ο κροκόδειλος ήταν επιπλέον τυλιγμένος με κάτι που μοιάζει με υπνόσακο.

«Έριξα τον μαγνήτη μου, είδα ένα βαρύ αντικείμενο, παράξενο. Το άνοιξα, μέσα υπήρχε αυτό (σ.σ. ο κροκόδειλος). Είναι τρελό», σχολίασε.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η εισαγγελία της Λιλ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
174
103
97
92
73
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Κοκαΐνη στα νερά των ποταμιών: Ανησυχία για επιπτώσεις στη συμπεριφορά των σολομών
Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει πέστροφες που εμφανίζουν συμπεριφορές «εθισμού» σε μεθαμφεταμίνη και πέρκες που χάνουν τον φόβο τους απέναντι σε θηρευτές λόγω αντικαταθλιπτικών
Σολομός
Newsit logo
Newsit logo