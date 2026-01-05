Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Γαλλία: Ματαιώνεται το 15% των πτήσεων από τα αεροδρόμια Ορλί και Σαρλ ντε Γκολ λόγω έντονων χιονοπτώσεων

Το γαλλικό υπουργείο μεταφορών προέτρεψε τους ταξιδιώτες να ελέγξουν αν η πτήση τους θα αναχωρούσε πριν φύγουν από το σπίτι τους και να μεταβούν στο αεροδρόμιο με μέσα μαζικής μεταφοράς και όχι με αυτοκίνητο
Αεροπλάνο
Φωτογραφία αρχείου / AP Photo / Lindsey Wasson

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Γαλλίας ζήτησε τη Δευτέρα (05.01.2026) από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν το 15% των πτήσεων μέχρι αργά το βράδυ στα αεροδρόμια Orly και Charles de Gaulle, μετά από έντονες χιονοπτώσεις στο Παρίσι.

Ζητήθηκε από τις αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν τις πτήσεις τους έως τις 20:00 (ώρα Γαλλίας) στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle και έως τις 23:30στο αεροδρόμιο Orly που βρίσκονται στο Παρίσι.

Οι αεροπορικές εταιρείες είναι ελεύθερες να επιλέξουν ποιες πτήσεις θα ακυρώσουν, αρκεί να μειώσουν τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις, δήλωσε εκπρόσωπος της ΥΠΑ της Γαλλίας στο Reuters.

Το γαλλικό υπουργείο μεταφορών προέτρεψε τους ταξιδιώτες να ελέγξουν αν η πτήση τους θα αναχωρούσε πριν φύγουν από το σπίτι τους και να μεταβούν στο αεροδρόμιο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και όχι με αυτοκίνητο.

Εν τω μεταξύ, το αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ, ένας από τους πιο πολυσύχναστους κόμβους της Ευρώπης, ακύρωσε σχεδόν 500 πτήσεις το πρωί και παρέμεινε κλειστό για τις αφίξεις μέχρι τις 12:00, επίσης λόγω των χιονοπτώσεων.

