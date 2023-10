Δεν έχουν τελειωμό στη Γαλλία οι απειλές για βόμβες σε αεροδρόμια της χώρας.

Μόνο σήμερα (19.10.2023) έφτασαν 14 απειλητικά μηνύματα για βόμβες σε ισάριθμα αεροδρόμια της Γαλλίας με αποτέλεσμα τα 8 απ’ αυτά να εκκενωθούν για να γίνουν έρευνες.

Συνολικά «14 αεροδρόμια» στη Γαλλία έλαβαν νέες απειλές για επιθέσεις και «τουλάχιστον οκτώ αεροδρόμια» προχώρησαν σε εκκενώσεις απέναντι σε αυτές τις απειλές για βόμβα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή που είχε πληροφορίες για την υπόθεση.

Ήδη χθες, Τετάρτη, η πλειονότητα των μεγάλων γαλλικών αεροδρομίων, εκτός των δύο του Παρισιού, εκκενώθηκαν προσωρινά έπειτα από απειλές, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν 130 πτήσεις και να σημειωθούν αμέτρητες καθυστερήσεις. Οι συναγερμοί αυτοί έχουν πολλαπλασιαστεί εδώ και αρκετές ημέρες στη Γαλλία, κυρίως μετά την επίθεση Τυνήσιου φανατικού ισλαμιστή που κόστισε τη ζωή στον εκπαιδευτικό Ντομινίκ Μπερνάρ στην Αράς (Πα-ντε-Καλαί).

Σήμερα οι εκκενώσεις αφορούσαν τα αεροδρόμια της Μπρεστ, της Καρκασόν, της Ρεν, της Ταρμπ, του Μπορντό-Μερινιάκ, της Μπεζιέ, του Μονπελιέ και της Ναντ.

Four French airports (Lille, Nantes, Bordeaux, and Montpellier) had to be evacuated due to a new bomb threat.#France #Lille #Nantes #Bordeaux #Montpellier pic.twitter.com/Mznzl8PYUK